Turismo rural al 65 % y restauración "contenida" en una Semana Santa marcada por la guerra

Madrid, 27 mar (EFE).- Comienzan las vacaciones de Semana Santa cuyas previsiones de consumo para una restauración "contenida" dependerán, como cada año, del clima y en esta ocasión, además, del impacto de la guerra en las economías de las familias que, pese al encarecimiento de la gasolina, ya han reservado el 65 % de las casas rurales.

El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez, prevé una temporada similar a la del año pasado y, sobre el efecto del conflicto en su cuenta de resultados, ha afirmado que aún "no se han repercutido en los precios" el alza de los insumos.

Ha reconocido que hay "cierta preocupación" por el turismo extranjero y por los problemas con los transportes.

Otro escollo es la falta de personal y la Semana Santa suele funcionar de termómetro. Según Álvarez, esta época es el "inicio de contratación del personal de refuerzo", que continuaría en verano, y, sin embargo, parece que este año las contrataciones se "resisten" y no hay la misma evolución que en las anteriores.

El presidente de la patronal ha destacado que, no obstante, están "muy atentos" al tiempo, porque es lo que marca que la Semana Santa pase de "buena a excelente" y "allí donde aparecen las lluvias se produce un retroceso".

Por su parte, el presidente de Hostelería de España en Galicia, Cheché Real, ha coincidido en su previsión de que va a ser una "buena" Semana Santa y, en lo referente al conflicto en Oriente Medio, ha advertido de que, "cuando sube el carburante, sube todo".

Mientras, las reservas a distancia crecen un 7 % respecto a la pasada Semana Santa, según los datos de la plataforma de reservas online TheFork (ElTenedor).

Las provincias que más acumulan son Madrid (22 %), Barcelona (17 %), Málaga (9 %), Sevilla (8 %) y Mallorca (5 %).

Los alojamientos de turismo rural ya se encuentran por encima del 65 % para esta Semana Santa, si bien, la incertidumbre, la subida del precio del gasóleo y la guerra están marcando el gasto de los viajeros.

Fuentes de la Red Española de Turismo Rural (Redtur) han explicado a EFE que la situación actual está "mediatizada" por todo lo que está sucediendo, una realidad que "afecta indudablemente" al sector, porque "cuando la gente recorta en cosas, lo hace del ocio".

El conflicto en Oriente Medio comenzó hace un mes y ya ha dejado como consecuencia palpable la subida en el precio de los carburantes, que es indispensable para acercarse a muchos de los alojamientos rurales.

Pese a ello, la plataforma de reservas de alojamientos rurales Escapadarural.com ha cifrado su media nacional de ocupación en un 67 % para los días de Semana Santa, un 5 % superior al del año anterior.

Por comunidades autónomas las de mayor ocupación son: Navarra (al 78 %), Aragón (al 73 %), Extremadura (al 72 %), Cataluña (al 71 %) y Castilla y León (al 70 %), con La Rioja como la autonomía con menor ocupación al 47 %.

Desde Booking.es han resaltado que los destinos rurales más buscados en su plataforma para esta Semana Santa son Teruel, con un incremento del 370 % respecto al mismo periodo de 2025, Burgos (+249 %), Ávila (+205 %), Zamora (+414 %) y Soria (+316 5).

La responsable de la plataforma en España y Portugal, Pilar Crespo, ha recordado que estas fechas "son momentos clave para el turismo en el país y cada vez ven más interés por descubrir destinos rurales".

Por su parte, la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) ha cifrado su media nacional en torno al 80 %, con Canarias a la cabeza de las comunidades con más ocupación, con un 85 %; seguida de Madrid, con un 82 %; Andalucía y Valencia, al 72 %; y La Rioja en un 60 %.

Para su presidente, Pedro Carreño, es posible que sigan incrementándose los precios de los carburantes y puede que se salga "un poco" de los presupuestos familiares.

Y la Asociación de Profesionales de Turismo Rural (Autural) ha cuantificado su ocupación en un 80 % aproximadamente para esta fecha, con buenos datos en general, pero con cancelaciones, debido a la actual situación de inestabilidad. EFE

(Infografía)