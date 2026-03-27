Tabla de tiempos del primer libre de Suzuka

Redacción deportes, 27 mar (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Japón, tercera prueba del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en Suzuka:

.1.

George Russell

GBR

Mercedes

1:31,666

.2.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

a 0,026

.3.

Lando Norris

GBR

McLaren

  0,132

.4.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

  0,199

.5.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

  0,289

.6.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

  0,374

.7.

Max Verstappen

NED

Red Bull

  0,791

.8.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

  0,863

.9.

Esteban Ocon

FRA

Haas

0,935

10.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

0,999

11.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1,093

12.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1,132

13.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

1,137

14.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1,234

15.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

1,312

16.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

1,695

17.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1,717

18.

Alexander Albon

THA

Williams

2,031

19.

Sergio Perez

MEX

Cadillac

2,555

20.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

2,824

21.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

3,628

22.

Jak Crawford

USA

Aston Martin

4,696

