Tabla de tiempos del primer libre de Suzuka

Redacción deportes, 27 mar (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Japón, tercera prueba del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en Suzuka:
.1.
George Russell
GBR
Mercedes
1:31,666
.2.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
a 0,026
.3.
Lando Norris
GBR
McLaren
0,132
.4.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
0,199
.5.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
0,289
.6.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
0,374
.7.
Max Verstappen
NED
Red Bull
0,791
.8.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
0,863
.9.
Esteban Ocon
FRA
Haas
0,935
10.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
0,999
11.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1,093
12.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1,132
13.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
1,137
14.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1,234
15.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1,312
16.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1,695
17.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1,717
18.
Alexander Albon
THA
Williams
2,031
19.
Sergio Perez
MEX
Cadillac
2,555
20.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
2,824
21.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
3,628
22.
Jak Crawford
USA
Aston Martin
4,696
EFE
arh