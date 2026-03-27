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El Nuevo Los Cármenes de Granada ampliará su aforo a 30.000 asientos

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Granada, 27 mar (EFE).- El Granada presentó este viernes a través de su página web el proyecto de mejoras del Estadio Nuevo Los Cármenes, que contempla como principales novedades el cierre de las esquinas y la construcción de un cuarto anillo de grada, con lo que se ampliará el aforo actual en más de 7.500 asientos hasta alcanzar los 30.000.

El club rojiblanco no ha detallado ni el coste ni el tiempo de ejecución de este proyecto, que calificó como “ambicioso e inmediato” y que llevará a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Granada, propietario de la instalación, la Diputación de Granada y la aportación del club a través de los fondos CVC incluidos en el plan LaLiga Impulso.

En la primera fase la entidad actuará sobre los accesos al estadio con la renovación de la imagen de las diferentes puertas, destacando la recuperación del emblemático arco que daba la bienvenida a los aficionados en el antiguo Estadio Los Cármenes como “un guiño a la historia de la entidad”, explicó el Granada.

Después se acometerá el cierre de las esquinas y la ampliación del graderío, una actuación que se desarrollará en varias fases progresivas y de forma escalonada, empezando por la grada de Preferencia, donde se añadirá un cuarto anillo que se construirá desde el exterior de la estructura actual.

Esta ampliación constituirá el punto de partida de un crecimiento que se extenderá de forma progresiva al resto de anfiteatros hasta alcanzar la zona de Tribuna.

El Granada anunció que, una vez finalizadas las obras, el aforo del Estadio Nuevo Los Cármenes alcanzara los 30.000 espectadores.

La entidad apuntó que “con este ambicioso proyecto da respuesta a una demanda histórica de su masa social y a una necesidad estructural clave para el futuro” de la instalación. EFE

jag/agr/sab

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