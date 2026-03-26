Zara, BBVA y Santander, las tres marcas españolas más valiosas en 2026

El incremento del 94% en el valor de marca de Caixabank, que ahora ocupa el séptimo puesto del ranking Kantar BrandZ con una valoración de 6.669 millones de dólares (5.777 millones de euros), marca uno de los ascensos más notables entre las empresas analizadas y evidencia la dinámica cambiante en el panorama de marcas en España. Según consignó Kantar BrandZ, el valor total de las 30 principales marcas españolas alcanzó un récord de 147.000 millones de dólares (unos 126.864 millones de euros), lo que representa una subida del 27% en el último año y refleja una evolución notable en diferentes sectores estratégicos.

El análisis del ranking, publicado por Kantar BrandZ, sitúa a Zara, BBVA y Santander como las marcas españolas con mayor valor en 2026. Zara encabeza el listado por octavo año consecutivo y se consolida como la marca líder, con un valor de 38.029 millones de dólares (32.818,1 millones de euros), lo que supone un alza del 12% respecto al año anterior. Este resultado destaca tanto por la valoración de los mercados como por el reconocimiento otorgado por los propios consumidores, factores que han permitido a la marca de moda mantener su dominio en términos de liderazgo, precios y diferenciación. BBVA alcanza la segunda posición después de experimentar un fuerte incremento del 61% y llega a los 18.269 millones de dólares (15.761 millones de euros), impulsado por su capacidad de aunar tradición y modernidad y consolidarse como una de las firmas consideradas como más relevantes y con proyección de futuro entre los consultados. El tercer lugar lo ocupa el grupo Santander, con un aumento del 80% que le permite alcanzar los 16.598 millones de dólares (14.319 millones de euros), apoyado en su propósito social, así como en una estrategia digital y cultural que ha ganado peso.

Iberdrola figura en la cuarta plaza con una valoración de 12.149 millones de dólares (10.482 millones de euros) y un crecimiento del 30%, mientras que Movistar desciende de la segunda a la quinta posición pese a mantener un registro de 9.935 millones de dólares (8.571 millones de euros), lo que representa una disminución del 21% en comparación con el ciclo anterior, de acuerdo con el informe citado.

El estudio de Kantar BrandZ resalta que el sector bancario se erige como un elemento imprescindible dentro del 'top 30', siendo nueve las entidades que concentran un tercio del valor total de la clasificación. Además del protagonismo de BBVA y Santander, otras entidades como Caixabank, ya mencionada, Sabadell, Bankinter y la recién incorporada Abanca, logran mejorar posiciones o debutar en el listado. Sabadell avanza hasta la posición 19 con una valoración de 1.164 millones de dólares (1.004 millones de euros), mientras que Bankinter figura en el puesto 22 y Abanca accede por primera vez al ranking, instalándose en el lugar 24 con un valor de 830 millones de dólares (716 millones de euros), y es reconocida como una marca percibida como disruptiva por los consumidores, según reportó Kantar BrandZ.

En el ámbito de la moda, el informe subraya el rol estratégico de este sector, ya que las seis firmas presentes aumentaron en conjunto su valor un 11% y aglutinan un 35% del valor total del ranking. Dentro del conglomerado Inditex, destacan cinco marcas que figuran entre las de mayor crecimiento: además de Zara, sobresalen Bershka (puesto 10), Pull&Bear (11), Massimo Dutti (13) y Stradivarius (14). Mango mantiene la quinceava posición e incrementa su valor de marca un 15%, superando los 2.110 millones de dólares (1.820 millones de euros).

Mercadona logra consolidarse en la novena posición con una valoración de 3.909 millones de dólares (3.372 millones de euros) tras obtener un crecimiento del 30%. Por su parte, El Corte Inglés sube un 11% y se sitúa en el puesto 17 con una valoración de 1.326 millones de dólares (1.144 millones de euros).

La edición más reciente del ranking de Kantar BrandZ presenta nuevas incorporaciones que redefinen la lista de marcas más valiosas. Loewe entra por primera vez como la única firma española vinculada al lujo y se ubica en el puesto 20 con un valor de 1.077 millones de dólares (929 millones de euros). Además, Cupra aparece en el puesto 27, proveniente del sector de la automoción, con una valoración de 604 millones de dólares (521 millones de euros) que le permite obtener una posición diferencial dentro del listado, detalló Kantar BrandZ.

El informe también analiza cambios significativos en los hábitos de consumo de bebidas alcohólicas, identificando una apuesta creciente de los consumidores por productos sin alcohol o de baja graduación. Este fenómeno se traduce en una menor presencia de cerveceras entre las marcas más valiosas. Así, únicamente Mahou y Cruzcampo permanecen en la clasificación, aunque ambas experimentan caídas notorias: Mahou retrocede seis lugares hasta el puesto 25 y Cruzcampo cierra el ranking en la trigésima posición.

En respuesta a estas transformaciones, las empresas del sector de bebidas enfrentan el desafío de salvaguardar la salud de sus marcas mediante el desarrollo de campañas y experiencias alineadas con las nuevas expectativas de un consumidor que demanda propuestas más personalizadas y alternativas que se ajusten a su estilo de vida, observó el medio que elabora el ranking.

En conclusión, según señaló Kantar BrandZ, el estudio refleja que, mientras los grandes actores tradicionales mantienen o refuerzan su posición, la entrada de nuevas marcas, junto a la adaptación de los sectores a los cambios en las preferencias del público, continúan configurando el ecosistema competitivo de las empresas españolas con proyección internacional.