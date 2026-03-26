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PACMA solicita cautelares contra el 'vampiro de Humanes' para evitar que estudie veterinaria

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PACMA ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 de Fuenlabrada la adopción de medidas cautelares urgentes respecto a Luis Miguel V., conocido como el 'vampiro de Humanes', para evitar que estudie veterinaria al considerar que podría suponer un riesgo para los animales, ha informado el partido animalista.

El caso se destapó en 2022 cuando salió a la luz que presuntamente extraía y comercializaba sangre de animales que mantenía para tal fin, con el posible objetivo de venderla a clínicas veterinarias sin garantías sanitarias. El Refugio esta personado en la causa como acusación popular.

PACMA ha solicitado para el investigado la ampliación urgente de las medidas cautelares impuestas al haberse matriculado en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, donde podría tener trato con animales.

Luis Miguel V. tiene prohibido el ejercicio de cualquier actividad relacionada con animales, en virtud de resoluciones judiciales previas dictadas tras la alerta de un trabajador de un horno crematorio al que llevaba multitud de cadáveres semanalmente y el posterior el hallazgo de más de 250 animales en penosas condiciones bajo su tutela.

Ante estos hechos, el equipo jurídico del Partido Animalista ha solicitado al juzgado que se investigue la posible comisión de un delito de quebrantamiento de condena, tipificado en el artículo 468 del Código Penal.

Asimismo, han instado a la ampliación de las medidas cautelares con carácter urgente, al considerar que los hechos podrían ser graves, reiterados en el tiempo y con potencial riesgo tanto para los animales como para la salud pública.

Desde PACMA subrayan la importancia de garantizar el cumplimiento estricto de las resoluciones judiciales en casos de maltrato animal, así como de evitar que personas investigadas por este tipo de delitos puedan reincidir o acceder a entornos donde exista contacto directo con animales.

El Partido Animalista continuará personado en la causa para evitar cualquier posible vulneración de la legalidad vigente en materia de protección animal.

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