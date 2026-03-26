El Parlamento Europeo sostuvo la necesidad de fortalecer la fiscalización parlamentaria en iniciativas clave de inversión, dado que la estructura actual del programa Global Gateway no ha permitido que la Eurocámara ejerza plenamente sus funciones de control ni desarrolle su papel en la diplomacia parlamentaria. Sobre esta base, el Legislativo europeo consideró que incrementar su participación resulta esencial para legitimar democráticamente y dotar de mayor transparencia al Global Gateway, una estrategia lanzada en 2021 por la Unión Europea. Así, la noticia principal gira en torno a la petición del Parlamento Europeo a la Comisión Europea para que investigue de manera inmediata la supuesta participación de empresas chinas en este programa destinado a competir a escala global en el sector de inversiones estratégicas, según reportó el medio [nombre de la fuente establecida, en este caso la información proporcionada].

Tal como publicó el medio, la solicitud parlamentaria se aprobó con el respaldo de 371 eurodiputados, frente a 146 votos en contra y 80 abstenciones, reflejando una preocupación explícita ante informaciones que apuntan a la implementación de proyectos por parte de firmas chinas. Estos hechos representan, a juicio de los legisladores, una violación directa al objetivo fundacional de Global Gateway, que busca situar a la UE como una alternativa competitiva a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.

De acuerdo con la información proporcionada, los diputados demandaron al Ejecutivo comunitario que realice un sondeo urgente sobre la magnitud de la presencia de empresas chinas dentro de los proyectos auspiciados por Global Gateway. Este programa tiene asignados 300.000 millones de euros y fue construido para posicionar a la Unión Europea como uno de los principales inversores mundiales, a través de la financiación de infraestructuras estratégicas en sectores como energía, materias primas críticas y transición ecológica, con la intención de reducir la dependencia del bloque respecto de rivales extranjeros.

En el documento aprobado, se lamentó además la insuficiencia de transparencia y claridad en temas relativos a la financiación del Global Gateway. Los eurodiputados subrayaron la importancia de adoptar sistemas más abiertos, que faciliten el escrutinio público y parlamentario sobre las operaciones financieras del programa. Según consignó el medio, la falta de información detallada sobre los flujos económicos y la gobernanza del programa podría dificultar la rendición de cuentas y debilitar los estándares de transparencia exigidos por el Parlamento Europeo.

Los legisladores también propusieron revisar la gestión del Global Gateway, sugiriendo abandonar lo que calificaron como un enfoque excesivamente centralizado y verticalista, para evolucionar hacia una planificación orientada a la demanda real de los países socios. Según reportó la fuente, la Eurocámara promueve que la Comisión fomente la inclusión del sector privado, que se establezcan altos estándares sociales y ambientales, y que las acciones del programa reflejen los valores e intereses de la Unión Europea tanto en sus procesos administrativos como en sus resultados ejecutivos.

Entre los puntos enfatizados por los diputados europeos se encuentra la idea de que solo mediante inversiones en infraestructura alineadas con la transición ecológica, la energía y las materias primas críticas podrá la UE disminuir su vulnerabilidad ante actores externos. De esta forma, manifestaron la urgencia de que el Ejecutivo comunitario dé impulso a la promoción del Global Gateway como una opción sostenible frente a iniciativas rivales, en particular las emprendidas por China o Rusia, publicó el medio.

El acuerdo parlamentario subrayó que el modelo actual limita la capacidad de los eurodiputados para supervisar y aportar en el diseño y seguimiento de los proyectos incluidos en el programa. Se argumentó que, para consolidar la legitimidad y la eficacia del Global Gateway, se requiere no solo una mayor inclusión del Parlamento, sino también mecanismos de participación que permitan canalizar las necesidades y expectativas tanto de los países socios como de los actores privados implicados.

Diversas voces dentro del Parlamento sostuvieron que la gestión transparente y el respeto a los estándares internacionales robustecen la posición de la UE en su competencia directa con Pekín y otros rivales globales. El documento considera que una supervisión amplia y mecanismos democráticos de control contribuirían también a reforzar la reputación del bloque comunitario como inversor responsable y confiable en el ámbito internacional, detalló la fuente.

En suma, el Parlamento Europeo reiteró que la estrategia Global Gateway debe consolidarse no solo como respuesta a proyectos foráneos, sino como un modelo de inversión alineado con los principios de transparencia, sostenibilidad y respeto a estándares sociales y medioambientales elevados. Las demandas aprobadas incluyen un llamado a la Comisión Europea para instrumentar cambios inmediatos y efectivos en el diseño, gestión, control y divulgación de este programa emblemático de la política exterior e inversión comunitaria, de acuerdo con la información publicada.