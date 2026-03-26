Congreso insta a eximir de IVA al pequeño autónomo como pedía Junts para apoyar el decreto

Madrid, 26 mar (EFE).- El Congreso ha instado este jueves al Gobierno a eximir de repercutir el IVA a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros anuales como exigía Junts para apoyar el decreto anticrisis.

El Pleno del Congreso ha aprobado el punto de la proposición no de ley de Junts que aludía al conocido como IVA franquiciado por 339 votos a favor -incluidos los de PSOE y Sumar-, 5 en contra y 6 abstenciones.

Junts había exigido al Gobierno apoyar esta propuesta como condición para votar a favor del real decreto ley de medidas para paliar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, por lo que, una vez cumplido este compromiso, el paquete anticrisis tendría garantizada su aprobación en la votación de este jueves.

El Gobierno había rechazado hasta ahora implementar el denominado IVA franquiciado -que exime de repercutir el IVA a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros anuales- al entender que ya aplica otras medidas de flexibilidad para pequeños empresarios como el sistema de módulos. EFE