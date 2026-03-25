Sánchez "ruega" a la población de Tenerife que "evite desplazamientos innecesarios" tras el aviso rojo de la AEMET

El archipiélago canario enfrenta una emergencia meteorológica tras la actualización emitida por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, que elevó a emergencia autonómica el nivel de riesgo por inundaciones pluviales en Tenerife. Esta medida se extiende a otras áreas, ya que Gran Canaria continúa en idéntico estado de emergencia y El Hierro, La Palma y La Gomera se mantienen en situación de alerta por las intensas precipitaciones. La decisión se adoptó luego de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) incrementara a roja la alerta en la zona norte de Tenerife durante la noche del martes, un nivel que marca el máximo grado de peligrosidad e implica la previsión de lluvias torrenciales en el norte y el área metropolitana de la isla, según informó el medio.

Tal como publicó la fuente, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, instó a la población tinerfeña a extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios ante el episodio meteorológico provocado por la borrasca ‘Therese’, que sigue afectando a distintas islas del archipiélago. Sánchez señaló públicamente la recomendación a todos los residentes a permanecer atentos y seguir las instrucciones de las autoridades locales e insulares para reducir riesgos personales y materiales derivados de esta situación climática adversa. El mandatario puso énfasis en que el Ejecutivo central permanece “muy pendiente” del desarrollo de los acontecimientos y en permanente coordinación con los responsables de emergencias en Canarias.

La AEMET, según detalló la fuente, determinó elevar al máximo el nivel de aviso meteorológico debido a la intensidad y volumen de precipitaciones previstas, lo que puede suponer peligros concretos como la crecida repentina de caudales, inundaciones urbanas y diversas incidencias en la movilidad insular. La alerta afecta específicamente a las zonas del norte de Tenerife y la conurbación metropolitana, aunque las consecuencias del fenómeno meteorológico podrían sentirse en otras localidades de las islas afectadas.

El Gobierno de Canarias, según consigna el medio, decidió actualizar el protocolo de emergencias tras la evaluación meteorológica y la información proporcionada tanto por la AEMET como por los distintos servicios de vigilancia y respuesta locales. El paso al nivel autonómico de emergencia permite una movilización más exhaustiva de recursos y la activación de mecanismos para gestionar evacuaciones, asistencia a las zonas más vulnerables y coordinación entre diferentes cuerpos de emergencias y seguridad.

Según publicó la fuente, en los últimos días, la borrasca ‘Therese’ motivó que se reforzaran los dispositivos de protección civil tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Además, las autoridades de El Hierro, La Palma y La Gomera mantienen la vigilancia activa por los posibles impactos de lluvias fuertes, ante la posibilidad de nuevas incidencias relacionadas con la acumulación de agua o deslizamientos. Los responsables insulares y autonómicos reiteraron el mensaje a la población de limitar los movimientos al mínimo indispensable y supervisar canales oficiales de información para recibir notificaciones sobre cierres de carreteras, suspensión de servicios o emergencia sanitaria.

El presidente Sánchez, según reportó el medio, utilizó las plataformas institucionales para agradecer la labor de los equipos de emergencia y volvió a apelar a la colaboración ciudadana para prevenir situaciones de mayor riesgo, pidiendo a los residentes que respeten todas las indicaciones y no subestimen el potencial peligro de las precipitaciones extremas que sigue generando la borrasca sobre las islas.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio, las previsiones meteorológicas seguirán afectando al archipiélago en las próximas horas, mientras las distintas administraciones insisten en la importancia de mantener la máxima cautela y atención ante la posibilidad de nuevos avisos o actualizaciones del protocolo de protección civil. Las autoridades han desplegado labores de patrullaje en las zonas identificadas como especialmente vulnerables, a la espera de que las precipitaciones remitan y se permita evaluar con mayor detalle los daños y necesidades urgentes.

Mientras tanto, el Ejecutivo central garantizó que mantiene la comunicación constante con los organismos insulares y autonómicos para asegurar la disponibilidad de recursos y la gestión coordinada de cualquier contingencia que pueda derivarse de la evolución del fenómeno meteorológico que afecta actualmente a Canarias.