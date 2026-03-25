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La detenida por maltratar a su bebé de un mes es enfermera del Hospital Vall d'Hebron

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Barcelona, 25 mar (EFE).- La mujer detenida junto a su pareja por maltratar presuntamente a su hijo de seis semanas, que está ingresado en estado grave en la unidad de cuidados intensivos (UCI), es enfermera del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, han informado a EFE fuentes cercanas al caso.

La mujer, de 43 años, y su pareja, un hombre de 42 empleado en una fábrica, fueron detenidos el pasado 18 de marzo acusados de maltrato habitual y agresión sexual al bebé, que presenta heridas muy graves por las que se cree arrastrará secuelas de por vida.

La detenida, ahora en prisión, trabaja de enfermera en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, centro en el que precisamente está ingresado el bebé desde que sus padres lo llevaron a urgencias porque no se encontraba bien.

La consellera de Salud, Olga Pané, ha admitido hoy en una entrevista en Catalunya Ràdio que no dio "crédito" cuando fue informada de que la detenida era una profesional sanitaria.

Tras comprobar las graves lesiones que el niño presentaba, junto a una lesión en la zona anal que apuntaba a una posible agresión sexual, fue el propio hospital el que alertó a los Mossos d'Esquadra de las sospechas de maltrato en el bebé, cuya situación había alarmado enormemente al personal sanitario que lo atendió, según las mismas fuentes.

El juzgado número 1 de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Barcelona, que acordó prisión preventiva sin fianza para ambos padres, ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del maltrato infligido al bebé, al parecer un niño deseado por una pareja ya entrada en los 40 que no tenía otros hijos.

Aunque la investigación sigue abierta y se analizará el entorno del bebé, por el momento las sospechas se centran en la pareja, que negó ante el juez haber maltratado a su hijo pero dio explicaciones incongruentes y contradictorias sobre el origen de las lesiones, añaden las mismas fuentes.

A la espera de ulteriores investigaciones, no consta que los detenidos, quienes carecen de antecedentes, se encontrara bajo los efectos de los tóxicos cuando ocurrieron las lesiones al niño, que dada su gravedad no pudieron ser provocadas por un simple zarandeo -habitual en los maltratos a bebés- en un episodio puntual.

El bebé se encuentra bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPiA) de la Generalitat. EFE

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