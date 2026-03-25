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El juez Calama prorroga un mes la instrucción por posible blanqueo de aerolínea Plus Ultra

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Madrid, 25 mar (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que el pasado 3 de marzo asumió la competencia sobre la causa en la que investiga un posible delito de blanqueo de la aerolínea Plus Ultra, ha decidido prorrogar un mes la instrucción, según han confirmado a Efe fuentes jurídicas.

En este caso, Calama, titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, actúa como juez de la Plaza 2, donde se instruye la causa, al haberse abstenido el titular de esta última, el magistrado Ismael Moreno.

En su día, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

Reabierta la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la jueza se inhibió posteriormente en favor de la Audiencia Nacional, que mantiene la investigación bajo secreto de sumario.

En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

Después de más de un año de investigación, en diciembre de 2025 el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez fueron detenidos -y posteriormente puestos en libertad- por los agentes de la UDEF, en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción. EFE

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