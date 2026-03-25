Clavijo saluda que Sánchez se abra a negociar medidas para Canarias y le envía propuestas

Madrid, 25 mar (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha saludado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya mostrado dispuesto a crear un grupo de trabajo para negociar medidas de aplicación en las islas que ayuden a paliar el impacto económico de la guerra de Irán, y ya le ha enviado sus propuestas.

En declaraciones realizadas tras entrevistarse en Madrid con el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Clavijo ha recordado que Canarias pide medidas específicas porque las aprobadas por el Consejo de Ministros no tienen traslación práctica en las islas, ya que la mayoría se basan en rebajas del IVA.

El presidente canario ha detallado que ya ha podido hablar de ello con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que este mismo miércoles ha trasladado un documento con propuestas.

Clavijo sostiene que, si Canarias no se beneficia de las medidas de alcance general, al menos se le podría compensar una flexibilización de la regla de gasto, que le dé más margen económico para aprobar sus propias iniciativas con cargo su presupuesto.

El presidente canario espera hablar también de ello con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para "empezar a empujar y acelerar todo", de modo que el grupo de trabajo que le ha ofrecido Sánchez permita tomar medidas "casi de inmediato". EFE