Agenda Informativa de Europa Press para hoy miércoles, 25 de marzo (1)

El rey Felipe VI, acompañado por la reina Letizia, tiene programado un encuentro con el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, en el Palacio Real de Madrid, seguido de un almuerzo oficial al que asisten miembros relevantes del Gobierno, incluidos la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Además, la jornada cuenta con diversos eventos que marcan la agenda política y parlamentaria en España, según consignó Europa Press.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia la sesión en el Congreso a las 09.00 horas para exponer la postura española respecto a la guerra en Oriente Próximo. Sánchez también informa a la Cámara sobre los temas tratados en la última reunión del Consejo Europeo. Europa Press detalló que la comparecencia de Sánchez constituye uno de los puntos centrales del día en el ámbito político nacional.

Dentro del bloque de entrevistas programadas, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Junta, participa en ‘El programa de Ana Rosa’ en Telecinco a las 09.50 horas. Al mismo tiempo, Alberto Rodríguez Almeida, portavoz nacional de Industria de Vox, ofrece una entrevista en ‘Radio Televisión Canaria’. Por la noche, a las 23.00 horas, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, es entrevistado en ‘El Objetivo’ de La Sexta, según reportó Europa Press.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, sostiene varias reuniones institucionales en Madrid. A las 12.30 horas, se encuentra con el general Alexus G. Grynkewich, comandante del Mando Supremo Aliado en Europa (SACEUR), en la sede del Ministerio de Defensa. Más tarde, a las 18.15 horas, se reúne con el teniente coronel jefe de la Unidad de Plana Mayor y Apoyo de la Fuerza de Guerra Naval Especial, y a las 19.15 horas, interviene en un encuentro con el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, encabeza la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios en el Complejo de la Moncloa a partir de las 16.30 horas. Europa Press informó que estas reuniones forman parte de la coordinación habitual entre los distintos órganos ministeriales.

En el plano parlamentario, la actividad arranca a las 08.45 horas en el Congreso con la reunión de la Mesa y los portavoces de la Comisión de Industria y Turismo. A las 09.00 horas, arranca la sesión de control al Gobierno en el pleno. Al término del pleno, varias comisiones desarrollan labores clave: la Comisión de Defensa debate y vota proposiciones no de ley, mientras que la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género recibe la comparecencia de Carmen Martínez Perza, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

La Comisión de Sanidad se reúne tras el pleno, con la participación de María Consolación Serres Dalmau, decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas de Veterinaria; Delia Saleno Todea, veterinaria clínica especializada en One Health-One Welfare; Juan Carlos Ortiz Menéndez, presidente emérito de la Asociación Española de Veterinarios Municipales; y Jesús Aguilar Santamaría, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Posteriormente, tiene lugar una subcomisión centrada en el análisis de la situación del sector veterinario en España, como destacó Europa Press.

La Mesa y los portavoces de la Comisión Constitucional también se reúnen tras el pleno. A las 17.00 horas, la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes cuenta con la comparecencia de la ministra de Educación, Milagros Tolón, seguida de la reunión de la mesa y portavoces de la comisión. A las 18.00 horas, la Comisión de Hacienda y Función Pública examina las candidaturas de Inés Olóndriz de Moragas como presidenta de la AIReF, y María de la Concepción Campos Acuña como presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, según relató Europa Press.

En el Senado, una delegación encabezada por el presidente Pedro Rollán participa en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, organizado por las Cortes Generales en Santiago de Chile y Asunción, Paraguay. En cuanto a la actividad parlamentaria nacional, a las 10.15 horas se reúne la Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril de 2025, con la comparecencia de Beatriz Corredor Sierra, presidenta de Redeia, prevista para las 11.00 horas. También a las 11.00 horas, se celebran reuniones de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, así como de la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo por videoconferencia.

A las 12.00 horas, la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico celebra sesión en la Sala Luis Carandell. Posteriormente, a las 13.00 horas, se reúne la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y a las 13.30 horas, la Comisión de Trabajo y Economía Social, ambas mediante videoconferencia. Por la tarde, a las 15.00 horas, la Comisión General de las Entidades Locales celebra sesión en la Sala de Europa.

Dentro del panorama autonómico, en Málaga, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, inaugura la XIII Conferencia Iberoamericana de ministros de Medioambiente y Clima a las 09.00 horas en el Museo de Málaga, y a las 18.30 horas, clausura los trabajos de la conferencia, según precisó Europa Press.

Por último, en Melilla, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, dirige una reunión operativa y de coordinación con la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, y los máximos responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la ciudad autónoma, reforzando la colaboración interinstitucional en materia de seguridad, según informó Europa Press.