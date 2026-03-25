Espana agencias

Agenda Informativa de Europa Press para hoy miércoles, 25 de marzo (1)

El presidente Pedro Sánchez informa en el Congreso sobre Oriente Próximo, mientras el rey Felipe VI recibe al mandatario de Senegal, eventos relevantes en Comisiones parlamentarias y entrevistas políticas marcan el pulso informativo de la jornada en España

Guardar

El rey Felipe VI, acompañado por la reina Letizia, tiene programado un encuentro con el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, en el Palacio Real de Madrid, seguido de un almuerzo oficial al que asisten miembros relevantes del Gobierno, incluidos la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Además, la jornada cuenta con diversos eventos que marcan la agenda política y parlamentaria en España, según consignó Europa Press.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia la sesión en el Congreso a las 09.00 horas para exponer la postura española respecto a la guerra en Oriente Próximo. Sánchez también informa a la Cámara sobre los temas tratados en la última reunión del Consejo Europeo. Europa Press detalló que la comparecencia de Sánchez constituye uno de los puntos centrales del día en el ámbito político nacional.

Dentro del bloque de entrevistas programadas, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Junta, participa en ‘El programa de Ana Rosa’ en Telecinco a las 09.50 horas. Al mismo tiempo, Alberto Rodríguez Almeida, portavoz nacional de Industria de Vox, ofrece una entrevista en ‘Radio Televisión Canaria’. Por la noche, a las 23.00 horas, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, es entrevistado en ‘El Objetivo’ de La Sexta, según reportó Europa Press.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, sostiene varias reuniones institucionales en Madrid. A las 12.30 horas, se encuentra con el general Alexus G. Grynkewich, comandante del Mando Supremo Aliado en Europa (SACEUR), en la sede del Ministerio de Defensa. Más tarde, a las 18.15 horas, se reúne con el teniente coronel jefe de la Unidad de Plana Mayor y Apoyo de la Fuerza de Guerra Naval Especial, y a las 19.15 horas, interviene en un encuentro con el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, encabeza la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios en el Complejo de la Moncloa a partir de las 16.30 horas. Europa Press informó que estas reuniones forman parte de la coordinación habitual entre los distintos órganos ministeriales.

En el plano parlamentario, la actividad arranca a las 08.45 horas en el Congreso con la reunión de la Mesa y los portavoces de la Comisión de Industria y Turismo. A las 09.00 horas, arranca la sesión de control al Gobierno en el pleno. Al término del pleno, varias comisiones desarrollan labores clave: la Comisión de Defensa debate y vota proposiciones no de ley, mientras que la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género recibe la comparecencia de Carmen Martínez Perza, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

La Comisión de Sanidad se reúne tras el pleno, con la participación de María Consolación Serres Dalmau, decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas de Veterinaria; Delia Saleno Todea, veterinaria clínica especializada en One Health-One Welfare; Juan Carlos Ortiz Menéndez, presidente emérito de la Asociación Española de Veterinarios Municipales; y Jesús Aguilar Santamaría, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Posteriormente, tiene lugar una subcomisión centrada en el análisis de la situación del sector veterinario en España, como destacó Europa Press.

La Mesa y los portavoces de la Comisión Constitucional también se reúnen tras el pleno. A las 17.00 horas, la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes cuenta con la comparecencia de la ministra de Educación, Milagros Tolón, seguida de la reunión de la mesa y portavoces de la comisión. A las 18.00 horas, la Comisión de Hacienda y Función Pública examina las candidaturas de Inés Olóndriz de Moragas como presidenta de la AIReF, y María de la Concepción Campos Acuña como presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, según relató Europa Press.

En el Senado, una delegación encabezada por el presidente Pedro Rollán participa en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, organizado por las Cortes Generales en Santiago de Chile y Asunción, Paraguay. En cuanto a la actividad parlamentaria nacional, a las 10.15 horas se reúne la Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril de 2025, con la comparecencia de Beatriz Corredor Sierra, presidenta de Redeia, prevista para las 11.00 horas. También a las 11.00 horas, se celebran reuniones de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, así como de la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo por videoconferencia.

A las 12.00 horas, la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico celebra sesión en la Sala Luis Carandell. Posteriormente, a las 13.00 horas, se reúne la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y a las 13.30 horas, la Comisión de Trabajo y Economía Social, ambas mediante videoconferencia. Por la tarde, a las 15.00 horas, la Comisión General de las Entidades Locales celebra sesión en la Sala de Europa.

Dentro del panorama autonómico, en Málaga, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, inaugura la XIII Conferencia Iberoamericana de ministros de Medioambiente y Clima a las 09.00 horas en el Museo de Málaga, y a las 18.30 horas, clausura los trabajos de la conferencia, según precisó Europa Press.

Por último, en Melilla, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, dirige una reunión operativa y de coordinación con la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, y los máximos responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la ciudad autónoma, reforzando la colaboración interinstitucional en materia de seguridad, según informó Europa Press.

Temas Relacionados

Agenda informativaEuropa PressPedro SánchezFelipe VIMargarita RoblesAntonio MaílloMadridSantiago de ChilePolítica españolaActividad parlamentariaCongreso de los DiputadosSenadoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Gran Canaria sigue en emergencia; Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera, en alerta

Infobae

Expertos analizarán los retos jurídicos en los mundiales de fútbol y juegos olímpicos

Infobae

Activada una alerta por un incendio en una empresa de baterías de litio en Granollers

Infobae

El Congreso debate el reconocimiento de la labor de las tropas españolas en el exterior, tras la salida de Irak

Más de 3.000 miembros del ejército desarrollan labores fuera del país, mientras el PSOE insta a la Cámara baja a reconocer su compromiso, destacando la importancia de visibilizar ante la sociedad la entrega de las Fuerzas Armadas en distintos escenarios internacionales

El Congreso debate el reconocimiento

Diez comunidades en aviso por viento, oleaje, lluvia y nieve, con dos en nivel naranja

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia reconoce como cotizados

La Justicia reconoce como cotizados los tres años de excedencia que solicitó una trabajadora para cuidar a sus hijos

La Justicia gallega rechaza conceder una plaza de funcionaria a una profesora interina que había encadenado contratos temporales durante 20 años

Las profesiones de alto riesgo en España a las que se pueden unir los militares: lo son artistas o toreros pero no los policías y guardias civiles

Morad, mecánico: “Si le pones a tu coche unas llantas más grandes, seguramente tengas problemas en la ITV”

Los obispos españoles buscan patrocinadores que financien la visita del Papa León XIV: desde 1.000 euros a 500.000 como “gran benefactor”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Un buen

Juanma Lorente, abogado: “Un buen empleado es el que cumple la mayoría de objetivos en su horario, sin hacer horas extra”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

De Las Rozas a Ciempozuelos: los precedentes que anticipan qué pasará tras la anulación de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid

España enfrenta los problemas económicos por la guerra de Irán mejor que en la crisis de 2008 y que Europa, pero falla en vivienda y productividad

La vivienda, más cerca de tocar techo: la doble barrera de precios disparados y escasa oferta frena a los compradores

DEPORTES

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético de Madrid que cambia de reino: le rechazaron en Francia de niño por su estatura y ahora busca cumplir su sueño americano

Joan García habla sobre su convocatoria con la selección y desmiente el interés del Real Madrid en verano: “Tenía claro que mi destino era el Barça”

Nadal se pronuncia sobre la situación de Alcaraz: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas”

Natxo González, el deportista que ha surfeado la ola más pesada: sufrió varias conmociones cerebrales y tardó dos años en volver al mar

El enfado de Lance Stroll con los monoplazas de Aston Martin: “Es la mayor mierda que he conducido en mi vida”