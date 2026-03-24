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Martín Landaluce, en cuartos de Miami tras remontar ante Korda, verdugo de Alcaraz

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Nueva York, 24 mar (EFE).- El español Martín Landaluce venció este martes al estadounidense Sebastian Korda por 2-6, 7-6 (6) y 6-4 en 2 horas y 27 minutos y se coló en los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami (Estados Unidos) después de remontar un encuentro en el que salvó una pelota de partido.

Tras la victoria ante Korda (n.36), que eliminó a Carlos Alcaraz, Landaluce, de 20 años y número 151 del mundo, prolonga su idilio con esta edición del torneo de Miami, en el que ha logrado el mejor resultado de su corta carrera.

El tenista madrileño ya venció a dos jugadores del top veinte por primera vez en su carrera al ganar al ítalo-argentino Luciano Darderi (n.18) por 6-3, 6-7 (4) y 6-4 en segunda ronda y al ruso Karen Khachanov (n.15) por 6-3 y 7-6 (2) en la tercera.

Además de convertirse en cuartofinalista de un Masters 1.000 por primera vez, Miami también le vio ganar su primer partido profesional en 2024.

Korda empezó fuerte el partido, imponiendo su ritmo y, cuando rompió el saque de Landaluce para el 4-2 en la primera oportunidad de rotura del encuentro, inclinó el primer set a su favor, que terminó cerrándo por 6-2 en tan solo 31 minutos aprovechando varios errores no forzados del madrileño con el revés.

En la segunda manga, Landaluce sacó su orgullo y se repuso. Pese a que Korda se mostró muy ofensivo con repetidas subidas a la red para sorprender a su joven rival, el español no se achantó y se mantuvo en el partido conservando sus turnos de servicio.

Con 4-4, Landaluce tuvo en su mano colocarse con punto de rotura a su favor en una jugada en la que tenía toda la pista para conectar una derecha ganadora cerca de la red, pero falló.

Tras llegar a la muerte súbita, Landaluce se llevó el segundo set después de salvar un punto de partido con un revés ganador al resto, en un 'tie-break' lleno de imprecisiones.

En el tercer set, Korda tuvo que pedir un tiempo muerto médico por molestias en la zona lumbar y Landaluce se colocó 3-0 arriba, pero el estadounidense se repuso y consiguió frenar el ímpetu del español para que el cuartofinalista se decidiera en los juegos finales.

Entonces emergió la figura competitiva de Landaluce, que rompió el saque de Korda y culminó la remontada con un 6-4.

Landaluce, primer jugador nacido a partir de 2006 en alcanzar unos cuartos de final de Masters 1.000, se enfrentará al ganador del Lehecka-Fritz para un puesto en semifinales de Miami.

"Esta victoria supone todo para mí, una de las mejores de mi carrera. He aguantado hasta cuando ha llegado mi momento. Los españoles tenemos ese espíritu luchador", declaró feliz Landaluce al terminar el partido. EFE

(foto)

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