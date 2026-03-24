El chef Jesús Iván Anaya, de Ciudad Real, gana el concurso de la gamba roja de Dénia

Alicante, 24 mar (EFE).- El chef Jesús Iván Anaya, del restaurante El Mirador de La Mancha (Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real), ha ganado la XIV edición del concurso internacional de cocina creativa de la gamba roja de Dénia (Alicante), que ha tenido lugar en el Mercat Municipal de esta localidad, según un comunicado de la organización.

Jesús Iván Anaya se ha proclamado vencedor del primer premio del certamen con su receta Gamba roja “al ajillo”. El segundo premio ha recaído en Arnau Casadevall Lloveras, del restaurante Divinum Restaurant (Girona), por su propuesta Gamba con crema de piñones y salvia, mientras que el tercer galardón ha sido para Sara Ortiz, del restaurante Ver Aguas Catering (Barcelona), por su creación Cartas del Mar a la Tierra.

Los ganadores han sido reconocidos con un premio de 3.000 euros para el primer clasificado, 1.500 euros para el segundo y 1.000 euros para el tercero, además del Trofeo de la Gamba Roja de Dénia, una escultura original del artista Toni Marí, que se ha convertido en símbolo del concurso.

Los ocho chefs finalistas, seleccionados entre decenas de candidaturas, han elaborado sus propuestas en directo ante el público congregado en el mercado y durante dos horas han demostrado su técnica, creatividad y capacidad de reinterpretar un producto tan excepcional como la gamba roja de Dénia.

El jurado, presidido por la periodista gastronómica Julia Pérez Lozano, e integrado por algunas de las figuras más influyentes de la gastronomía española junto a seis reconocidos chefs, avalados por 11 estrellas Michelin, ha valorado especialmente el sabor, la creatividad, la técnica, la presentación y el protagonismo del producto en cada plato.

Durante esta edición Julia Pérez Lozano ha estado acompañada por José Carlos Capel, fundador y presidente de Madrid Fusión; Quique Dacosta, chef de Quique Dacosta Restaurante (Dénia), con tres estrellas Michelin; Mario Sandoval, chef de Coque (Madrid), con dos estrellas Michelin; Fina Puigdevall, chef de Les Cols (Olot), con dos estrellas Michelin;

También figuran Rafa de Bedoya, chef de Aleia Restaurant (Barcelona), con dos estrellas Michelin; Santi Taura, chef de DINS Santi Taura (Palma de Mallorca), con una estrella Michelin; Elio Ferpel, de Ferpel Gastronómico (Asturias) una estrella Michelin, y Sergio Terol, presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunitat. EFE