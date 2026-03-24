Bolaños invita al PP a apoyar el decreto de rebajas fiscales al compartir muchas medidas, y desoye la deflactación

El contenido de la Disposición Final 122 del decreto ley, que da la posibilidad de ampliar durante el año 2026 los créditos destinados a cumplir las obligaciones legales del Estado con la Seguridad Social y garantizar tanto la financiación de las pensiones como de las prestaciones no contributivas, recibió una mención puntual del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Según publicó Europa Press, el funcionario manifestó su confianza en que el grupo parlamentario del Partido Popular no planteará objeciones para asegurar estos recursos presupuestarios.

El ministro dirigió un mensaje directo al Partido Popular (PP), instándole a que respalde el decreto ley de medidas fiscales que se debatirá este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados. De acuerdo con el reporte de Europa Press, Bolaños recalcó que los integrantes del PP reconocen la corrección del paquete aprobado en Consejo de Ministros y admiten puntos en común con muchas medidas incluidas en el texto. El funcionario destacó la importancia de que, ante este consenso parcial, lo lógico sería que los populares votasen a favor de la convalidación parlamentaria, sobre todo porque las medidas han comenzado a tener efectos positivos para la ciudadanía.

La portavoz del PP, Ester Muñoz, previamente transmitió su satisfacción porque el Gobierno incorporara rebajas fiscales reclamadas por su formación, aunque también solicitó que algunas de estas rebajas fiscales tuviesen carácter permanente y propuso incorporar la deflactación del IRPF para ajustarlo al aumento de la inflación. Sin embargo, esta demanda concreta de deflactar el IRPF no figuró en la respuesta del ministro, quien mantuvo el marco fiscal diseñado por el Ejecutivo.

En la misiva a Muñoz, Bolaños defendió que la política fiscal del Gobierno desarrollada durante siete años se ha orientado a favorecer a las clases medias y trabajadoras. Selon la información recogida por Europa Press, el funcionario argumentó que la respuesta fiscal oficial se mantiene alineada con los principios y objetivos que se han desarrollado en los últimos ejercicios. Al insistir en su propuesta, el ministro advirtió que oponerse a la convalidación del decreto equivaldría a perjudicar a familias, personas autónomas y empresas, en el contexto de dificultades económicas originadas por la guerra en Irán.

Respecto a las recomendaciones del PP sobre fortalecer la resistencia de la economía española ante posibles crisis energéticas futuras, Europa Press detalló que Bolaños defendió la continuidad de la apuesta gubernamental por energías renovables. El ministro subrayó que, en comparación con otras estrategias, resulta “más inteligente y eficaz seguir apostando por las energías renovables, limpias, seguras y baratas”, línea de acción en la que se sostiene el Ejecutivo.

Además, el ministro vinculó la independencia estratégica energética y económica de España al despliegue de energías renovables. Para Bolaños, la seguridad que otorga el contar con recursos propios y con el crecimiento económico logrado, junto a la política fiscal vigente, deja a España en mejor situación de partida para encarar la incertidumbre global derivada del conflicto internacional.

Europa Press puntualizó que la portavoz popular señaló, en su carta, una aparente contradicción en el decreto ley: en su opinión, la nueva normativa podría ir en contra de la resiliencia de la economía española frente a eventuales crisis energéticas, ya que permite la declaración de nudos de transición justa adicionales en emplazamientos de centrales nucleares en proceso de cierre, respaldando así el cronograma de desmantelamiento de las plantas, que el PP rechaza. Esta disposición otorga respaldo regulatorio al cierre nuclear, al que la principal fuerza opositora no es favorable.

Sobre la experiencia de proteger a familias y empresas frente a crisis, Bolaños afirmó que esta política ha permitido una recuperación más rápida y equitativa, argumento que contrasta con los efectos que, según su visión, produjeron las políticas de austeridad aplicadas en el pasado. El ministro expresó que la combinación de crecimiento económico, recursos estatales y la política fiscal actual habilitan al Gobierno para sostener mecanismos de apoyo social y afrontar los retos derivados de la situación internacional.

Según consignó Europa Press, la nueva normativa que será debatida en el Congreso busca atenuar los efectos económicos de la guerra en Irán mediante una serie de rebajas fiscales y otras medidas de respaldo tanto a familias como a sectores productivos. Parte de las medidas presentadas en el decreto ya recogían propuestas planteadas por la oposición en anteriores ocasiones, un hecho reconocido por el propio Gobierno y puesto en valor en su llamamiento al PP para que apoye la convalidación en la cámara baja.

La sesión parlamentaria se presenta así como un momento clave para definir el alcance de la respuesta fiscal española ante el contexto internacional, el futuro del calendario de desmantelamiento nuclear y el modelo energético que primará en próximos años, mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de mantener el respaldo a los sectores más vulnerables como respuesta a la coyuntura global.