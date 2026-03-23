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Muere un motorista al colisionar con la mediana en Las Palmas de Gran Canaria

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Madrid, 23 mar (EFE).- Un motorista falleció este domingo tras colisionar con la mediana en la Avenida Marítima, a la altura del parque Santa Catalina, de Las Palmas de Gran Canaria, informó el 112 de las Islas Canarias.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió varios avisos a las 18:44 horas y movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, pertenecientes al Servicio de Urgencias Canario (SUC), y a efectivos de la Policía Local.

Al llegar al lugar de los hechos, los efectivos del SUC tan solo pudieron confirmar la muerte del hombre y la Policía Local procedió a acordonar la zona e instruyó las diligencias oportunas. EFE

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