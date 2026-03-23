La muerte de un bebé en una guardería de Albacete no presenta "indicios racionales de criminalidad"

El resultado preliminar del examen forense practicado al bebé fallecido en una escuela infantil de Albacete indica que no existen evidencias que apunten a la comisión de un delito. Según detalló el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, aunque no se han hallado indicios racionales de criminalidad, la investigación judicial permanecerá abierta hasta aclarar todas las circunstancias del caso.

Tal como informó Europa Press, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha comunicó este lunes que la autopsia realizada al menor que murió la semana pasada no ha arrojado signos que permitan atribuir responsabilidades penales. El análisis se efectuó después de que el pasado miércoles 18 de marzo el servicio regional de emergencias, 112 de Castilla-La Mancha, recibiera un aviso desde una guardería de Albacete alertando que un bebé tenía dificultades para respirar.

En respuesta a la alerta, los servicios de emergencias enviaron una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) al centro educativo para trasladar al menor, en situación crítica, al Hospital de Albacete. Posteriormente, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Albacete, plaza número 2, en funciones de guardia, abrió Diligencias Previas por el fallecimiento, según reportó Europa Press en base a fuentes del alto tribunal regional.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha recordó que la apertura de Diligencias Previas constituye un procedimiento habitual cuando se produce un deceso en circunstancias inusuales o que requieren un esclarecimiento judicial. Esta medida busca determinar las causas del fallecimiento y descartar, o en su caso confirmar, la existencia de posibles implicaciones criminales.

Según consignó Europa Press, el proceso judicial iniciado tras el fallecimiento tiene como finalidad recoger toda la información y pruebas necesarias para esclarecer lo ocurrido. La autopsia preliminar forma parte de estas actuaciones, y su resultado inicial descarta la intervención delictiva, aunque no cierra el caso hasta contar con la conclusión de la investigación integral.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha reiteró que las Diligencias Previas permanecen abiertas hasta que el órgano judicial encargado considere debidamente esclarecidos todos los hechos y se analicen en su totalidad los informes técnicos y testimonios disponibles. Europa Press añadió que la investigación judicial sigue en curso, y que cualquier nueva información que surja será evaluada con el fin de determinar si se requiere adoptar medidas adicionales o si procede archivar el caso.