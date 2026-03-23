Espana agencias

La muerte de un bebé en una guardería de Albacete no presenta "indicios racionales de criminalidad"

El análisis forense preliminar, difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, descarta sospechas penales sobre el deceso registrado en la escuela infantil, aunque la investigación judicial sigue abierta para esclarecer el caso

Guardar

El resultado preliminar del examen forense practicado al bebé fallecido en una escuela infantil de Albacete indica que no existen evidencias que apunten a la comisión de un delito. Según detalló el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, aunque no se han hallado indicios racionales de criminalidad, la investigación judicial permanecerá abierta hasta aclarar todas las circunstancias del caso.

Tal como informó Europa Press, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha comunicó este lunes que la autopsia realizada al menor que murió la semana pasada no ha arrojado signos que permitan atribuir responsabilidades penales. El análisis se efectuó después de que el pasado miércoles 18 de marzo el servicio regional de emergencias, 112 de Castilla-La Mancha, recibiera un aviso desde una guardería de Albacete alertando que un bebé tenía dificultades para respirar.

En respuesta a la alerta, los servicios de emergencias enviaron una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) al centro educativo para trasladar al menor, en situación crítica, al Hospital de Albacete. Posteriormente, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Albacete, plaza número 2, en funciones de guardia, abrió Diligencias Previas por el fallecimiento, según reportó Europa Press en base a fuentes del alto tribunal regional.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha recordó que la apertura de Diligencias Previas constituye un procedimiento habitual cuando se produce un deceso en circunstancias inusuales o que requieren un esclarecimiento judicial. Esta medida busca determinar las causas del fallecimiento y descartar, o en su caso confirmar, la existencia de posibles implicaciones criminales.

Según consignó Europa Press, el proceso judicial iniciado tras el fallecimiento tiene como finalidad recoger toda la información y pruebas necesarias para esclarecer lo ocurrido. La autopsia preliminar forma parte de estas actuaciones, y su resultado inicial descarta la intervención delictiva, aunque no cierra el caso hasta contar con la conclusión de la investigación integral.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha reiteró que las Diligencias Previas permanecen abiertas hasta que el órgano judicial encargado considere debidamente esclarecidos todos los hechos y se analicen en su totalidad los informes técnicos y testimonios disponibles. Europa Press añadió que la investigación judicial sigue en curso, y que cualquier nueva información que surja será evaluada con el fin de determinar si se requiere adoptar medidas adicionales o si procede archivar el caso.

Temas Relacionados

Bebé fallecidoTribunal Superior de Justicia de Castilla-La ManchaAlbaceteEscuela infantilDiligencias PreviasEuropa Press112 Castilla-La ManchaHospital de AlbaceteTribunal de Instancia de AlbaceteUrgenciasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Canarias exige quedar libre de la regla de gasto tras "ser olvidada" en el plan anticrisis

Infobae

Un hombre muere y otro resulta herido en un incendio en Irun (Gipuzkoa)

Infobae

La Justicia anula la tasa municipal de basuras de Madrid por defectos en la tramitación

Infobae

El ancho de vía o la electrificación condicionan el transporte ferroviario, según la CNMC

Infobae

El PP anuncia querella contra Tezanos por usar el CIS para "inflar" y "beneficiar" al PSOE: "También es corrupción"

El PP anuncia querella contra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia gallega niega la

La Justicia gallega niega la incapacidad permanente a una enfermera que sufre de covid persistente por no alcanzar un grado suficiente de limitación

El PP se querella contra Tezanos y su CIS por subestimar a su partido e “inflar al PSOE”: “Cuando se cometen tantos errores y no se corrigen, es manipular”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano marroquí que defendió su arraigo en España al tener una novia con la que planeaba casarse

Irán utiliza la foto de Pedro Sánchez y difunde un vídeo en el que el presidente encabeza sus misiles dirigidos contra Israel

Un preso que trabajaba en el taller de la cárcel recibirá una indemnización de 1.500 por haber sido despedido de forma injustificada

ECONOMÍA

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando firmamos arras mucha gente se relaja, pero en este momento es cuando hay que estar más atentos”

La Justicia confirma que Airbnb tendrá que pagar la multa de 64 millones de euros impuesta por Consumo por infracciones en sus anuncios

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si eres empresario este es uno de los errores que más caros te pueden salir”

El precio de la gasolina este 23 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El metal que ha usado China contra Trump, que se ha revalorizado un 520% en un año y que puede beneficiar a España

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Las palabras del Cholo Simeone tras el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “No hemos perdido por el árbitro”

Así fue la expulsión de Valverde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras un nuevo encontronazo con Baena

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El Real Madrid se levanta y consigue una apretada victoria ante el Atlético de Madrid para mantenerse vivo en LaLiga