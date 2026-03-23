Cantabria no tiene incendios forestales activos

Santander, 23 mar (EFE).- Ninguno de los 25 incendios forestales provocados este domingo en Cantabria permanece activo, si bien hay cinco focos en situación de controlados.
Estos se encuentran en Luena, Ruente, Cabuérniga Los Tojos y Lamasón, según informa el director general de Montes del Gobierno regional, Ángel Serdio, en un audio remitido a los medios de comunicación.
Se mantiene el nivel máximo del operativo de extinción, a la espera de la llegada de condiciones meteorológicas más favorables, ha dicho el director general. EFE
Últimas Noticias
España firma un doblete en pádel en Hong Kong y la pala mira a la vía olímpica
Este lunes continuará la inestabilidad en Canarias
El Guadalajara de Milito y su goleador González, lo mejor de la duodécima jornada
Los Wolves frenan a Hugo y a los Celtics, Towns domina y la NBA perdona a Doncic
Landaluce, único español en octavos del Miami Open, dice que lo mejor está por llegar
MÁS NOTICIAS