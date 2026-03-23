Cantabria no tiene incendios forestales activos

Santander, 23 mar (EFE).- Ninguno de los 25 incendios forestales provocados este domingo en Cantabria permanece activo, si bien hay cinco focos en situación de controlados.

Estos se encuentran en Luena, Ruente, Cabuérniga Los Tojos y Lamasón, según informa el director general de Montes del Gobierno regional, Ángel Serdio, en un audio remitido a los medios de comunicación.

Se mantiene el nivel máximo del operativo de extinción, a la espera de la llegada de condiciones meteorológicas más favorables, ha dicho el director general. EFE