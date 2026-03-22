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Gerard Encuentra: "La disparidad en el critero arbitral es una vegüenza"

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Lleida, 22 mar (EFE).- El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, ha destacado, tras la derrota de su equipo ante el Asisa Joventut (86-88), la disparidad de criterio arbitral, que ha definido como "una vergüenza" y "muy frustrante.

En ese sentido, ha señalado especialmente a un miembro del equipo formado por Carlos Cortés, Alberto Baena y Guillermo Ríos. "Hay un árbitro que no sigue el criterio de los otros, y se convierte en una verbena", ha afirmado. De hecho, Dani Miret también ha criticado la falta de paridad: "Esta disparidad pone nervioso a Dani Miret y a nosotros".

Más allá de la valoración sobre los colegiados, el técnico ilerdense ha explicado que, en el inico del choque, a sus jugadores les ha costado ponerse "al nivel defensivo que requería un partido como este". "Nos estaban penalizando muchísimo defensivamente", ha añadido.

Sin embargo, en la segunda mitad, "el equipo ha salido con otra mentalidad" y "más sólido" para remontar en el electrónico. No obstante, el Joventut "ha hecho valer su talento" para volver a dar la vuelta y lograr una trabajada victoria.

Encuentra ha reconocido que esta es una "derrota dolorosa" y que implica un golpe "muy duro mentalmente". "Se nos ha escapado la victoria y estamos tocados", ha concluído. EFE

pbl/jpd

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