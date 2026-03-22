El Elche programa un amistoso con el Aston Villa en el parón de selecciones

Elche (Alicante), 22 mar (EFE).- El entrenador del Elche, Eder Sarabia, ha concedido dos días de descanso a su plantilla tras la victoria del pasado sábado ante el Real Mallorca (2-1) y ha programado un partido amistoso ante el conjunto inglés Aston Villa, previsto para el viernes en un escenario aún por definir.

El equipo ilicitano regresará a la actividad este martes por la tarde para comenzar a preparar su próximo compromiso liguero ante el Rayo Vallecano.

La plantilla, pese a no tener jornada el próximo fin de semana por el parón de las selecciones, se ejercitará miércoles y jueves y el viernes está previsto que dispute un amistoso ante el conjunto inglés que entrena Unai Emery, si bien el club aún no ha confirmado de forma oficial el encuentro.

El Elche trabajará la próxima semana sin el chileno Lucas Cepeda y el central austríaco David Affengruber, convocados por sus respectivas selecciones nacionales.

Durante este parón de la competición, Sarabia espera recuperar para el partido de Vallecas al portugués André da Silva y a John Chetauya, bajas en la pasada jornada por problemas físicos. EFE

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