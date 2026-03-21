Turull (Junts) pide una "rectificación" a Illa y rebajar la presión fiscal ante el contexto global

Durante un encuentro con representantes municipales en Viladecavalls, Barcelona, Jordi Turull planteó que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, reexamine las decisiones relativas a la gestión económica ante la actual coyuntura internacional. Turull enfatizó la urgencia de aplicar medidas que alivien la carga fiscal en Cataluña, señalando los efectos que las tensiones en Oriente Medio y la situación global generan sobre la economía de la comunidad. Según publicó el medio original, Turull expresó que la presión fiscal actual impacta negativamente a la ciudadanía, en particular a las clases medias y trabajadoras, y reclamó una rectificación por parte del presidente catalán.

El secretario general de Junts señaló durante su intervención que la rebaja en los precios de la gasolina, el gas y la electricidad conseguida en Madrid se debió en gran parte a la insistencia de su formación política. En este sentido, instó a Salvador Illa a que defienda de manera clara los intereses de los catalanes ante el Gobierno central, destacando que el Govern cuenta con recursos suficientes para aplicar una política fiscal distinta. Según Turull, esas políticas podrían evitar que las clases medias y trabajadoras se vean asfixiadas, sobre todo en lo relativo al impuesto sobre la renta de las personas físicas. “Por esto nosotros pedimos al presidente Illa que haga esta rectificación, que no nos haga pasar más episodios de vergüenza”, afirmó Turull según consignó el medio.

Turull apuntó que, a su juicio, el presidente de la Generalitat debería ejercer su responsabilidad de defensa de los intereses autonómicos, diferenciándola de la posición del Gobierno central. En palabras atribuidas por la fuente informativa, Turull declaró: “Si el presidente de la Generalitat hiciera de presidente de la Generalitat y no de mayordomo de la Moncloa seguro que podría ser más beneficioso para los catalanes”.

Consultado sobre el paquete de medidas anticrisis anunciado por el Gobierno en respuesta a la situación generada por la guerra en Irán, Turull expresó su oposición a que se prive al Estado del papel central en las políticas sociales. Subrayó que no es admisible que el Ejecutivo pretenda “privatizar el escudo social” ni trasladar el coste de dichas políticas a otros actores. Turull solicitó que cesen las presiones fiscales sobre los pequeños propietarios y criticó la gestión llevada a cabo en torno a la vivienda, asegurando que las políticas actuales han dificultado aún más el acceso al mercado inmobiliario.

El dirigente de Junts manifestó su respaldo a todas aquellas iniciativas que busquen ofrecer alivio a las clases medias y trabajadoras y que favorezcan a las pequeñas y medianas empresas. “Por tanto, nosotros, todas aquellas medidas que vayan a dar oxígeno a las clases medias y trabajadoras, a la pequeña y mediana empresa, tendrá nuestro apoyo”, sostuvo Turull, según informó la fuente mencionada.

En relación con la actitud de los ministros de Sumar en la antesala del Consejo de Ministros extraordinario convocado para el viernes, Turull calificó de “postureo” dichas posiciones. Además, opinó que el conjunto de medidas presentado el día anterior, junto con la caída puntual de algunos precios, busca responder de forma inmediata a la crisis, pero desde su punto de vista resulta insuficiente para dar una respuesta estructural a los problemas que enfrenta la ciudadanía en la actual coyuntura socioeconómica.

A lo largo de la jornada municipalista celebrada en Viladecavalls, Turull insistió en que Cataluña tiene margen suficiente para modificar su política fiscal en beneficio directo de la población. El secretario general de Junts propuso que la Generalitat actúe con autonomía y decisión en ámbitos como la tributación y la protección social, en especial en el contexto de la incertidumbre internacional generada por el conflicto en Oriente Medio. Según lo expresado ante los medios, Turull reiteró que el enfoque actual, tanto del Gobierno español como del Ejecutivo catalán, no resulta adecuado para responder a las necesidades de las familias y el tejido empresarial local.