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Montero niega una ruptura entre los socios de Gobierno y asegura que no dan "nunca ningún decreto ley por perdido"

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La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado este sábado una grieta entre los socios de Gobierno, PSOE y Sumar, tras la negativa de la formación encabezada por Yolanda Díaz a dar comienzo al Consejo de Ministros extraordinario programado el pasado viernes para abordar el decreto anticrisis por la guerra de Irán y que retrasó su inicio más de dos horas hasta firmar, finalmente, dos reales decretos distintos, y ha asegurado que la relación "no puede ser más cordial" en el Gobierno de coalición, al tiempo que ha apuntado que "no damos nunca ningún decreto ley por perdido".

Asimismo, la secretaria general y candidata del PSOE-A a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones andaluzas ha precisado en su visita a la localidad hispalense de Dos Hermanas que el PSOE comparte las medidas de vivienda, pero ha advertido que "la dificultad era que, efectivamente, hay grupos políticos que se han pronunciado diciendo que no las iban a apoyar". Al hilo, ha apostillado que "el Gobierno tenía que garantizar y garantiza que el decreto se va a ratificar en el Congreso de los Diputados".

En relación, ha desvelado que la relación entre los socios de Gobierno "no puede ser más cordial" y que los debates que retrasaron el inicio del Congreso "fueron debates inteligentes" que, "de forma comprensiva", cada formación "defiende aquella parte que entiende que es más importante".

Bajo este contexto, Montero ha valorado la "gravedad de la situación que atravesamos", en relación al ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel a Irán, mientras que ha concretado que están "enormemente preocupados" ante el encarecimiento de las materias primas y las consecuencias que pagarán "especialmente los ciudadanos más vulnerables".

En este sentido, ha señalado que las medidas propuestas por el Ejecutivo van orientadas a reducir la factura de la luz y a controlar el coste de los combustibles. Asimismo, ha asegurado que estas ayudas específicas vienen a asistir a dos sectores "que nos preocupan especialmente" como el primario y el del transporte.

"Con las inundaciones ya el Gobierno aprobó un decreto de 7.000 millones, ahora vuelve a poner encima de la mesa ayudas para el sector primario por más de 800 millones de euros", ha defendido la vicepresidenta primera de Gobierno.

En suma, la secretaria general del PSOE-A ha transmitido su deseo de que la guerra acabe, puesto que "a pesar de que el Gobierno para este trimestre pone 5.000 millones de euros encima de la mesa", una cifra que ha estimado que "da un poco de vértigo", lo fundamental es "seguir haciendo un llamamiento a la desescalada y a que acabe la guerra".

En contexto, en el primero de ellos estarán incluidas medidas como la rebaja del diez por ciento del impuesto a los combustibles, reducción de tributos a la electricidad y otras medidas como la ampliación del bono social eléctrico. Por su parte, el segundo, incluye las iniciativas relativas a la vivienda que venía exigiendo Sumar, así como un mecanismo de control para evitar márgenes empresariales injustificados derivados de la actual guerra de Irán.

Finalmente, la ministra de Hacienda ha explicado que para el PSOE y para la izquierda el tema de la vivienda "es muy importante", y ha precisado que el principal problema que tienen los ciudadanos al respecto es que las comunidades autónomas "no hacen nada o hacen muy poco". Por su parte, ha asegurado que, desde el Gobierno de España están atendiendo a la emergencia habitacional y a la construcción de vivienda pública y de alquiler asequible "que permita dar una respuesta a tantos jóvenes".

Al respecto, la vicepresidenta primera ha declarado que van a trabajar "hasta el último minuto" para que se pueda solucionar este problema que es "muy importante" para evitar la escalada de precios que están convirtiendo el acceso de la vivienda "casi en un lujo" y que está impidiendo a los jóvenes "emanciparse y conformar su proyecto de vida".

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