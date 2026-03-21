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La Reina Sofía se encuentra con Carlos Alcaraz y le desea suerte en el Miami Open

Durante su visita a Florida para un acto académico sobre los lazos entre España y Estados Unidos, la madre del rey Felipe VI conversó con destacados jugadores y respaldó iniciativas que resaltan el aporte hispano a la historia estadounidense

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Entre los asistentes al torneo Miami Open se han producido encuentros de especial interés, como el saludo de la Reina Sofía al tenista Carlos Alcaraz, a quien trasladó sus mejores deseos de cara al desarrollo del certamen deportivo. De acuerdo con los reportes de la Casa Real, la soberana también tuvo la oportunidad de conversar y mostrar su apoyo al joven jugador Rafa Jodar, quien igualmente toma parte en la competencia. Este contacto directo se enmarcó en la agenda paralela de la Reina en la ciudad de Miami, vinculada principalmente a actos de carácter académico y cultural.

Según detalló la agencia de noticias EFE, el motivo central de la visita de la Reina Sofía a Florida ha sido la presidencia del evento inaugural de la iniciativa America&Spain 250, impulsada por el Queen Sofía Spanish Institute (QSSI). Esta propuesta busca conmemorar el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos, resaltando el papel de España en la Revolución Americana y los nexos históricos entre ambos países. El evento tuvo lugar en la Freedom Tower, sede histórica del Miami Dade College que sirvió como centro de acogida para inmigrantes cubanos durante el siglo XX y que, según informó la organización, presenta una estructura arquitectónica inspirada en la Giralda de Sevilla.

La programación académica del acto, de acuerdo con el comunicado de prensa difundido por sus organizadores, se centró en el papel de Florida, Cuba y el Caribe en los procesos revolucionarios de finales del siglo XVIII. La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Consulado General de España en Miami, el Miami Dade College, Florida International University y la plataforma Miami-Dade 250, tiene carácter plurianual y se inscribe dentro del ciclo de actividades previsto hasta 2026 para recordar la fundación de Estados Unidos, así como para subrayar tanto las aportaciones españolas como la fuerza y el legado de las comunidades hispanas y latinas en el país.

El acto presidido por la Reina Sofía reunió a figuras destacadas del ámbito académico y cultural. Entre los ponentes participaron Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College, y los historiadores Gonzalo M. Quintero Saravia, Jane Landers y Richard L. Kagan. Asimismo, la Herbert and Nicole Wertheim School of Music & Performing Arts de Florida International University ofreció una intervención musical a cargo de su orquesta y coro, según informó el QSSI.

Tal como consignó la organización, el conjunto de eventos programados bajo el lema America&Spain 250 pretende reforzar el reconocimiento del impacto de las comunidades hispanas desde la fundación de Estados Unidos hasta la actualidad, integrando actividades académicas, culturales y de reflexión histórica. Los actos iniciales —entre ellos el presidido por la Reina Sofía en Miami— marcan el comienzo de una serie de iniciativas previstas para los próximos años, orientadas a explorar y difundir la contribución española y latinoamericana en la historia compartida con Estados Unidos.

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