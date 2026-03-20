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Vox ve "insuficiente" la bajada del IVA de los carburantes al 10% anunciada por el Gobierno

Ignacio Garriga exigió reducir también el gravamen sobre hidrocarburos y pidió elecciones, señalando que la rebaja fiscal resulta tardía e insuficiente ante la crisis, y criticó la gestión socialdemócrata por afectar a sectores esenciales en Cataluña

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Ignacio Garriga calificó las protestas de médicos y docentes en Cataluña como una demostración del descontento generado tras las decisiones del gobierno autonómico, señalando que dichas movilizaciones evidencian los resultados de las políticas del PSC. El secretario general de Vox apoyó a los huelguistas y afirmó que estos colectivos se encuentran desilusionados por un Govern que, según él, ha incumplido compromisos y priorizado la financiación de proyectos ideológicos en detrimento de la sanidad y la educación públicas. A raíz de ese contexto, exigió una respuesta más contundente ante la crisis.

De acuerdo con lo publicado por la agencia Europa Press, Garriga se refirió al reciente anuncio del gobierno central de reducir el IVA de los carburantes del 21% al 10%. El dirigente consideró que esta medida representa una rebaja fiscal tardía y que, además, resulta insuficiente frente a la magnitud de la crisis que atraviesa la sociedad española. Garriga demandó una reducción adicional, proponiendo rebajar el impuesto de hidrocarburos para aliviar la carga fiscal que soportan los ciudadanos en el consumo de gasolina y diésel.

Vox argumentó que el actual paquete de medidas del gobierno resultaría limitado en su capacidad para proteger a las familias y sectores básicos, tanto por su alcance como por el momento en que se adopta. Garriga criticó tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por el impacto fiscal que, según sus palabras, recae sobre los consumidores de carburantes. “Por cada euro que pagan los españoles de gasolina o diésel, la mitad se lo lleva Pedro Sánchez y María Jesús Montero”, manifestó el representante de Vox, tal como consignó Europa Press.

El secretario general de Vox sugirió además la convocatoria de elecciones como alternativa para enfrentar la crisis, defendiendo que la mejor vía para ofrecer un “escudo social” a los ciudadanos en un contexto que definió como nacional e internacionalmente complejo pasaría por permitir una nueva elección democrática. Según reportó Europa Press, Garriga expuso que las respuestas gubernamentales a la crisis no han logrado mitigar el descontento social ni mejorar las condiciones de los servicios públicos esenciales en Cataluña.

Durante sus declaraciones, Ignacio Garriga subrayó que los médicos y docentes presentes en la huelga expresaban un hartazgo ante un Govern al que acusó de “mentir y traicionar” a estos profesionales, señalando que las prioridades presupuestarias se habrían desplazado hacia iniciativas vinculadas a “terceros países” o a agendas del Partido Socialista, dejando en segundo plano la inversión en el sistema educativo y sanitario.

Europa Press informó que la jornada de huelga de este viernes congregó protestas significativas de sectores clave, lo que fue interpretado por Vox como un síntoma de la crisis social y del malestar provocado por la gestión actual. Garriga defendió que es necesario reorientar el gasto público hacia las áreas consideradas fundamentales y reducir la carga impositiva, reclamando así un cambio político y económico ante la situación descrita.

En sus intervenciones recogidas por Europa Press, Garriga insistió en que las actuaciones del gobierno central y autonómico han perjudicado a sectores esenciales en Cataluña, reiterando el llamamiento del partido a adoptar reformas fiscales profundas y a reconsiderar las prioridades del gasto público, especialmente en el contexto actual de crisis y movilizaciones sociales.

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