IU avisa que en el Gobierno de coalición todos los ministros son "iguales" y el PSOE no puede "imponer toda su agenda"

Enrique Santiago destacó que el retraso en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros reflejó la falta de acuerdo previo entre los socios de coalición que sustentan el Gobierno, insistiendo en que la toma de decisiones debe efectuarse de forma consensuada y sin imposiciones. El portavoz de Izquierda Unida subrayó que, en el actual Ejecutivo compartido entre el PSOE y Sumar, los ministros tienen el mismo rango y voz, por lo que no resulta admisible que una de las formaciones pretenda dominar la agenda. Según informó el medio original, Santiago reveló que la tardanza en el inicio de la sesión, convocada para abordar nuevas medidas frente al impacto económico de la guerra en Irán, se produjo porque “no había un acuerdo” entre los socios.

El diputado nacional por Sumar explicitó en declaraciones durante un acto en Puente Genil, Córdoba, que la singularidad del gobierno de coalición consiste en que todas las propuestas deben reflejar tanto los planteamientos del PSOE como los de Sumar. De acuerdo con lo publicado por la fuente, la sesión terminó finalmente con la aprobación de dos reales decretos: uno relacionado con la vivienda, con el respaldo de Sumar, y otro con medidas orientadas a rebajar los precios de la energía, reflejando así el consenso alcanzado tras la negociación.

En respuesta a periodistas, Santiago remarcó que Sumar y las fuerzas políticas a las que representa, incluida Izquierda Unida, actúan con criterios de razonabilidad. Sostuvo que ni imponen sus exigencias en el Consejo de Ministros ni aceptan que las iniciativas consideradas esenciales queden excluidas de la agenda gubernamental. Según consignó el medio original, insistió en que el PSOE no puede “imponer toda su agenda” en el actual reparto del poder ejecutivo.

El diputado también estableció comparaciones con otros países europeos, al afirmar que el Gobierno español, al operar bajo un esquema de coalición, desarrolla políticas que, a su juicio, lo diferencian decididamente por levantar “escudos sociales”, mantener “el no a la guerra” y rehusar el “rearme”. El medio detalló que, según Santiago, este enfoque solo ha sido posible gracias a la presencia de Sumar en el Ejecutivo, destacando que en etapas previas, cuando esta formación no participaba en el gobierno, España no experimentaba estas diferencias respecto a otras naciones del continente.

Santiago defendió la exposición pública de las tensiones y desacuerdos internos, argumentando que resulta conveniente que la ciudadanía conozca las discrepancias, especialmente de cara a las próximas elecciones autonómicas en Andalucía. El portavoz parlamentario argumentó que la visibilidad de estas diferencias permite que los votantes valoren la relevancia de respaldar una opción política u otra al momento de escoger sus representantes, según resaltó la fuente.

El acuerdo alcanzado entre los socios del gobierno para aprobar los dos reales decretos fue considerado por Santiago como una “buena noticia”, anticipando la importancia de este tipo de consensos. Recordó que ya se habían producido situaciones similares en relación a la reforma laboral y al aumento del salario mínimo interprofesional, medidas que califica de logros de Sumar a pesar de la resistencia inicial del PSOE. Añadió que estas iniciativas suelen ser defendidas por el Partido Socialista en períodos electorales, aunque inicialmente hayan mostrado reticencia a su aprobación.

Sobre el proceso de convalidación de las nuevas medidas en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago lanzó un mensaje dirigido a las fuerzas de la derecha, señalando que deberán pronunciarse abiertamente al votar la ratificación o derogación de los decretos. Según informó el medio, advirtió que, en caso de rechazo, estos grupos tendrán que responder públicamente por qué optan por respaldar a especuladores y grandes fondos de inversión, pasando por alto la situación de las familias cuyos contratos de arrendamiento, firmados durante la pandemia de Covid-19, están por expirar. Advirtió que, de no renovarse dichos contratos, muchas familias se verían obligadas a abandonar sus viviendas o a mudarse a zonas alejadas como consecuencia de la especulación inmobiliaria en las ciudades.

El representante de IU atribuyó el desencuentro ocurrido antes del Consejo de Ministros a una dinámica reiterada por parte del PSOE, al considerar que forzó la situación y retrasó lo que debía haber sido una tramitación fluida basada en acuerdos de ambas partes. En su intervención, según reportó la fuente, Santiago reiteró que Sumar nunca pretende que se apruebe íntegramente su programa, pero enfatizó que debe haber un equilibrio equitativo en la aprobación de propuestas provenientes de las dos formaciones que integran el Gobierno.

Enrique Santiago concluyó advirtiendo al PSOE sobre la escasa utilidad de prolongar las tensiones hasta el límite antes de cada Consejo de Ministros, sugiriendo que la experiencia previa debería servir de aprendizaje para evitar estas situaciones en el futuro. Señaló que la apuesta por el acuerdo no resulta ajena a la coalición de izquierdas, y que la relación entre los socios debe fundamentarse en el respeto y en la igualdad efectiva dentro del Gobierno, según relató el medio original.