Guerra rescata la receta del fallecido Marugán ante la crisis de vivienda: construir 125.000 pisos protegidos al año

El exvicepresidente del Gobierno y exdirigente socialista Alfonso Guerra ha rescatado este viernes la receta de su amigo el exdiputado del PSOE Francisco Fernández Marugán, fallecido el pasado mes de diciembre, para resolver el problema de la vivienda en España y ha abogado por la construcción de 125.000 pisos de protección oficial al año.

Guerra ha lanzado esta idea durante el homenaje a Marugán que ha organizado en el Congreso la Asociación de Exdiputados y Exsenadores, en el que también han participado, entre otros el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; su antecesora Soledad Becerill, y el exsecretario general de UGT Cándido Méndez, y que ha congregado a otros exdirigentes del PSOE como el exministro José Luis Corcuera o la exportavoz parlamentaria Soraya Rodríguez.

El que fuera presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, de la que Marugán fue portavoz del PSOE durante décadas, ha recordado que su amigo, cuando estuvo al frente de la Defensoría del Pueblo en su última etapa pública, dejó escritos "magníficos documentos" sobre "los temas candentes de la nación" como la vivienda protegida y el alquiler social.

UNA SOLUCIÓN QUE NO QUIERE VER NADIE

"Ahí está el diagnóstico y la solución del problema y parece que no lo quiere ver nadie", se ha lamentado, antes de subrayar que Marugán dice "con mucha claridad" que si durante 50 años seguidos en España se construyeron 6,8 millones de viviendas de protección oficial, a razón de 125.000 al año, hay que volver a esas cifras. "Ese es el problema, que se hacían 125.000 por año y ahora se hacen 5.000", ha remachado.

Tras recordar que Marugán también se ocupó de la inmigración y que se quedó "muy afectado" tras su visita al CIE de Canarias, le ha ensalzado por ser un "líder" sin "mando", es decir, no por "jerarquía" sino por "autoridad moral". Esa que le reconocían todos los partidos en la Comisión de Presupuestos del Congreso que la primera vez que se reunió sin él estaba "extraviada" porque sus miembros no sabían cómo hacer las cuentas públicas.

"Estando en el gobierno y en la oposición, los Presupuestos los ahormaba Paco Fernández Marugán y tenía una fórmula sencilla", ha explicado, relatando cómo, con independencia de si gobernaba el PSOE o el PP, él se acercaba al partido del gobierno y le instaba a aprobar alguna de las 3.000 enmiendas que había registrado la oposición porque al menos una decena o una veintena tenían que ser "mejores" que las del Ejecutivo.

Guerra ha reconocido que ahora corren "tiempos diferentes", pues "reina la desconfianza en España y en el mundo", el poder y el dinero "se alían para desbaratar los esfuerzos de los más sencillos", cuando alguien "comete un error se le empuja al cadalso y a la cancelación" y ya "no es fácil disociar la civilización de la barbarie".

UN SOCIALDEMÓCRATA "PRÁCTICO Y CLARO"

"Falta en estos tiempos la amistad entre los hombres de distinto pensamiento", ha resumido, después de referirse a su amigo como un "hombre de convicciones democráticas y socialistas" que se definía como "socialdemócrata, cuando en su partido pocos se atrevían a declararse así".

También era "un hombre práctico, que sabía cuál era su posición y su compromiso en todo momento"; y un hombre "claro en todo", también "a la hora de enjuiciar los linchamientos". "Él no entendía las posiciones de los equilibristas, ni la de que siempre son comprensivos con las persecuciones y que fantasean para justificarlas con las razones políticas".