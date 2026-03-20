El BOE publica el nombramiento de Javier Rufino como fiscal de sala de Medio Ambiente de Supremo

La deliberación del Consejo de Ministros celebrada el 17 de marzo de 2026 resultó decisiva para que el nombramiento de Javier Rufino Rus como nuevo fiscal de sala de Contra los Delitos Relativos a la Ordenación del Territorio y la Protección del Patrimonio Histórico, de Medio Ambiente e Incendios del Tribunal Supremo se hiciera oficial. De acuerdo con información publicada por Europa Press, el Boletín Oficial del Estado (BOE) difundió el decreto de designación el miércoles 18 de marzo, formalizando así la propuesta que había elevado la fiscal general del Estado.

Según detalló Europa Press, la elección de Javier Rufino Rus surgió tras una propuesta presentada por la fiscal general, Teresa Peramato Martín, quien valoró la experiencia y el conocimiento técnico del candidato. La propuesta fue remitida al Gobierno a finales de febrero, cumpliendo con los procedimientos establecidos para las designaciones en el ámbito judicial. El BOE publicó el decreto de nombramiento en esta última semana, consolidando el proceso tras el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros.

Javier Rufino Rus asume este nuevo rol tras su desempeño como Teniente Fiscal de la Inspección Fiscal. En ese cargo, Rufino Rus se encargó de redactar las actas de la sección de medioambiente, labor que puso en valor su conocimiento y experiencia en la materia, según consignó Europa Press. Esta trayectoria fue uno de los elementos valorados por la fiscal general Teresa Peramato Martín, quien destacó el enfoque y la estrategia de actuación que el nuevo responsable planea implementar en su nueva responsabilidad en el Tribunal Supremo.

Dentro de su plan de trabajo, la fiscal general resaltó la intención de Javier Rufino Rus de fortalecer la asistencia a los fiscales territoriales. Además, su estrategia incluye potenciar la unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) adscrita al fiscal de sala, según publicó Europa Press. El objetivo de estas medidas apunta a consolidar la coordinación entre organismos encargados de defender el entorno y perseguir delitos relacionados con la ordenación del territorio, el medio ambiente, el patrimonio histórico y los incendios.

La formalización de este nombramiento responde a criterios planteados por la fiscal general, quien subrayó las competencias técnicas y la dedicación del nuevo responsable en la materia. El papel que desempeñará Javier Rufino Rus dentro del Tribunal Supremo involucra el liderazgo en causas y procedimientos vinculados a la protección ambiental a nivel nacional. Las funciones encomendadas contemplan el análisis de delitos medioambientales, la coordinación de fiscalías especializadas y la colaboración con unidades como el Seprona, factores fundamentales para enfrentar los retos en la protección del patrimonio natural y cultural, según informó Europa Press.

El proceso seguido para la designación de Javier Rufino Rus se ajustó al marco que regula los nombramientos de altos cargos en el sector judicial. La decisión adoptada por el Consejo de Ministros tras deliberación y la publicación del decreto correspondiente en el BOE consolidaron la designación. Europa Press detalló que el procedimiento incluyó la evaluación de la experiencia y los méritos del candidato propuesto.

Además de su nuevo cometido, Javier Rufino Rus cuenta con experiencia previa en temas ambientales, como se desprende de sus actividades en la Inspección Fiscal. Su trabajo ha estado vinculado a la elaboración de actas en temas de medioambiente, lo que, según indicó Europa Press, refuerza su perfil para el desempeño de responsabilidades de alto nivel dentro del Tribunal Supremo.

El nombramiento se produce en un contexto de interés social y jurídico por la mejora de las herramientas legales para salvaguardar la sostenibilidad y evitar delitos contra el medio ambiente y el patrimonio histórico. Según informó Europa Press, la propuesta desarrollada por la fiscal general y materializada en el decreto busca dotar al fiscal de sala de los recursos y apoyos necesarios para ejercer sus funciones con una visión coordinada y efectiva con el resto de las fiscalías y organismos asociados.

El BOE consigna que la finalidad del nombramiento es avanzar en la protección y defensa del entorno y del patrimonio cultural, así como garantizar la aplicación efectiva de la ley frente a las infracciones que afectan a estos ámbitos. Europa Press señaló que la estrategia impulsada por el nuevo responsable abarcará la colaboración estrecha con fiscales territoriales y la supervisión de acciones del Seprona, dependiente de la Guardia Civil, unidad que actúa como herramienta esencial en la detección y persecución de este tipo de delitos.