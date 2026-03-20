AMP-Sánchez admite que el decreto de vivienda negociado con Sumar no tiene aún mayoría en el Congreso para convalidarlo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido este viernes que el segundo decreto negociado con Sumar con medidas de vivienda no cuenta aún con mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados para convalidarlo.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Extraordinario, Sánchez ha dicho que es consciente de esta dificultad parlamentaria respecto a la vivienda, si bien el Gobierno de coalición "no va a renunciar a dar una respuesta también a la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía española".

Así, ha asegurado que espera seguir negociando con el resto de grupos parlamentarios para poder convalidarlo en la Cámara Baja. "La vivienda es un asunto fundamental para los ciudadanos", ha indicado.

Sánchez ha justificado la aprobación de medidas de vivienda, a pesar de que el ala socialista se oponía ante la falta de apoyos, en que el socio mayoritario es "empático y receptivo" a las propuestas de sus socios.

Fuentes de Sumar señalan que el decreto de vivienda se llevará al Congreso más adelante --como máximo hay un mes de plazo-- para dar tiempo a la negociación e intentar encontrar los apoyos, aunque partidos como Junts y PNV se oponen frontalmente.

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha terminado con acuerdo entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar, que finalmente han aprobado dos reales decretos distintos, uno para las medidas de vivienda que reclamaban los de Yolanda Díaz y otro para el resto de medidas para bajar los precios de la energía.

Este último, que incluye rebajas fiscales para bajar el precio de los combustibles y la electricidad, aumento de los bonos social y térmico y otras medidas para favorecer la implantación de placas solares, si tiene mayoría para salir adelante en la Cámara Baja y se convalidará de inmediato.

Tras las presiones de Sumar, que se negó a dar comienzo al Consejo y retrasó su inicio más de dos horas hasta las 11.40, los socios han acordado firmar dos reales decretos distintos.