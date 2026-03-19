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Marlaska confía que se haga "justicia" con la muerte de los dos guardias civiles en Barbate

El titular de Interior expresó respeto hacia las decisiones judiciales y recalcó que los acusados del mortal atropello serán juzgados conforme a derecho, subrayando la importancia de recordar a las víctimas y fortalecer la lucha institucional contra el narcotráfico

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Durante la toma de posesión del nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Algeciras, Fernando Grande-Marlaska puso en primer plano el recuerdo de David y Miguel Ángel, los dos agentes fallecidos el pasado 9 de febrero de 2024 en Barbate tras ser arrollados por una narcolancha. El ministro del Interior destacó que el impulso para continuar la lucha institucional contra el narcotráfico proviene de la memoria de estos guardias civiles y afirmó que los presuntos responsables permanecen en prisión y que enfrentarán un proceso judicial adecuado por los hechos ocurridos. El medio Europa Press informó que estas declaraciones se realizaron en un contexto marcado por el homenaje a los agentes caídos y la reafirmación del compromiso gubernamental contra el crimen organizado en el Campo de Gibraltar.

Grande-Marlaska subrayó que el respeto a las decisiones judiciales es fundamental para el Ejecutivo, asegurando que el objetivo prioritario es garantizar un juicio ajustado a derecho para los acusados del mortal atropello, en consonancia con las garantías de un Estado de Derecho. Según consignó Europa Press, el titular de Interior manifestó: “Lo importante del procedimiento es que tras un juicio absolutamente justo, como procede en un Estado de Derecho, cumplan la pena que pueda recaer en su caso y que se haga justicia”. El ministro enfatizó que la lucha contra el narcotráfico y el apoyo a las fuerzas de seguridad constituyen prioridades constantes desde su llegada al cargo.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, el acto celebrado en Algeciras sirvió para recalcar la relevancia específica que tiene esta comandancia en la estrategia de seguridad nacional, recordando que fue uno de los primeros destinos visitados por Grande-Marlaska al inicio de su mandato en julio de 2018. El responsable del Interior señaló que las comandancias de la Guardia Civil desempeñan una función crucial en la persecución de las redes de narcotráfico, calificando como esenciales las labores realizadas por hombres y mujeres que considera héroes dentro de la institución. El Campo de Gibraltar, según dijo, enfrenta una de las amenazas más graves para la seguridad pública, y las acciones institucionales buscan dotar de recursos y protección a los agentes destacados en la zona.

En el balance presentado durante su intervención, Grande-Marlaska resaltó la inversión de más de 250 millones de euros destinada al Plan Especial del Campo de Gibraltar desde el año 2018. Europa Press detalló que estos fondos se distribuyen en seis provincias andaluzas e incluyen el refuerzo de personal, la renovación de equipamiento y la mejora en las capacidades de investigación. El ministro reiteró que la “preocupación máxima” es dotar a las comandancias de todos los medios necesarios para afrontar el desafío del narcotráfico de manera eficaz y con las máximas garantías de seguridad para los efectivos asignados.

El medio Europa Press añadió que, en la ceremonia, Grande-Marlaska se dirigió a los agentes para señalar que la misión policial sigue impulsada por el recuerdo de los compañeros caídos. Recalcó que “su recuerdo es el que nos impulsa e impulsa a estos hombres y mujeres a seguir trabajando”, remarcando el compromiso personal y colectivo de mantener la firmeza en la acción contra la criminalidad asociada al tráfico de drogas.

La intervención del ministro llegó pocos meses después del episodio de Barbate, que suscitó un amplio debate social sobre la protección de los cuerpos policiales y la capacidad del Estado para responder ante la violencia del narcotráfico en el sur peninsular. Según Europa Press, Grande-Marlaska insistió en que los supuestos autores de los asesinatos están privados de libertad a disposición judicial a la espera de juicio, reiterando la necesidad de que “cumplan la pena que pueda recaer” si son condenados por estos hechos.

El titular de Interior insistió en la importancia de que el proceso judicial se desarrolle con todas las garantías y recordó que el respeto por las víctimas es esencial para las políticas desarrolladas desde el Gobierno. El medio Europa Press puntualizó que la intervención de Grande-Marlaska en Algeciras volvió a poner en valor las actuaciones coordinadas con la Guardia Civil y la apuesta por mejorar las condiciones de trabajo de los agentes en los puntos más conflictivos del territorio nacional.

El Plan Especial para el Campo de Gibraltar, al que el ministro hizo referencia reiterada, abarca desde el refuerzo de plantillas hasta la inversión en material y el fortalecimiento de capacidades técnico-investigativas. Según Europa Press, esta iniciativa busca atajar la complejidad de las redes de tráfico de drogas que operan en Andalucía, extendiendo su radio de acción a otras provincias afectadas por este fenómeno.

Por último, Grande-Marlaska recordó ante los medios, según detalló Europa Press, que el compromiso con la memoria de los agentes fallecidos y el reforzamiento de la lucha institucional contra el narcotráfico continúan guiando la política de seguridad del Ministerio del Interior, subrayando que el respeto a la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho son las bases sobre las que se sostiene la respuesta gubernamental a esta problemática.

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