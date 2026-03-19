Sorteo del Día del Padre de la ONCE: el número que ha repartido 17 millones de euros

Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE (ONCE)

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE celebró su edición de 2026 el 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José. Esta cita anual se ha consolidado como una de las más esperadas del calendario de juegos de la organización, atrayendo a miles de participantes que ven en este evento una oportunidad de celebrar una fecha especial y, a su vez, optar a cuantiosos premios.

Desde semanas antes de la celebración, la venta de cupones genera expectación en multitud de localidades, con familias y grupos de amigos compartiendo la ilusión propia de una jornada que une tradición y azar. El sorteo, de carácter extraordinario, refuerza el compromiso de la ONCE con el impulso de proyectos sociales a través de la recaudación obtenida, destinando parte de los fondos a iniciativas para personas con discapacidad visual y otras causas solidarias.

La adquisición de los cupones pudo realizarse hasta las 20:55 horas tanto en los puntos de venta físicos como en la web de JuegosONCE, lo que permitió la participación desde cualquier lugar de España. El evento fue retransmitido en directo a través de los canales oficiales de la organización, que ofrecieron información actualizada sobre el desarrollo del sorteo y la extracción de números ganadores.

El sistema de premios contempló una variedad de gratificaciones en función de la coincidencia de cifras y serie. El diseño del sorteo permite que tanto grandes como pequeños premios se distribuyan ampliamente, aumentando las posibilidades de obtener una recompensa y fomentando la participación a nivel nacional. Cada edición introduce elementos de emoción renovada, ya que la combinación ganadora puede surgir en cualquier rincón del país, y la estructura de premios secundarios ofrece oportunidades adicionales para quienes no logran el premio mayor.

Números premiados y la suerte de Zuera

La ONCE, a través de su web, detalla las bases y el funcionamiento del sorteo, facilitando la consulta de resultados y el acceso a la normativa para garantizar la transparencia y la confianza en el proceso. El máximo galardón, de 17 millones de euros, correspondía al cupón que acertara tanto las cinco cifras como la serie extraída.

Estos fueron los premios repartidos en el Extra del Día del Padre de la ONCE:

Un premio de 17.000.000 euros a las cinco cifras y la serie: 72181, serie 072 .

99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras: 72181 .

900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras: 2181 .

9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras: 181 .

90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras: 81 .

900.000 premios de 5 euros a la última cifra: 1.

En esta ocasión, el mayor premio recayó íntegramente en la localidad de Zuera, en la provincia de Zaragoza. El sorteo dejó en el municipio un total de 20.960.000 euros, al sumar los 17 millones del premio principal y los 99 cupones agraciados con 40.000 euros. Los habitantes de Zuera celebraron este hito junto a José Antonio Durnes Hernández, vendedor de la ONCE, quien se encontraba en Huelva cuando se conoció el resultado y compartió su alegría con la organización.

Cómo reclamar los premios

Para quienes resulten agraciados, la ONCE establece procedimientos claros. Si el cupón ganador se adquirió en la web de JuegosONCE, el importe se abona automáticamente en la cuenta virtual del usuario, desde la que puede transferirse a una cuenta bancaria sin coste. En el caso de compras realizadas a vendedores autorizados, la información sobre el cobro está disponible en la página de Pago de premios de la ONCE.

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La lista oficial de números premiados puede consultarse en la web de la organización y a través de sus redes sociales, permitiendo a los participantes verificar de forma sencilla si han sido uno de los afortunados.