Baltasar Garzón defiende la postura del Gobierno español en la guerra en Oriente Medio

Jaén, 19 mar (EFE). El jurista y exmagistrado Baltasar Garzón ha calificado de "correcta" la postura del Gobierno español ante la escalada bélica en Oriente Medio.

"Es que no hay otra opción. La única postura que cabe es la de la legalidad y es la que se está quebrantando", ha señalado Garzón en Jaén, donde ha recogido uno de los Premios de Provincia que otorga la Diputación Provincial.

"El derecho penal internacional es la primera víctima que se está produciendo, son víctimas reales por parte de líderes y países como Estados Unidos o Irán, que han tomado la peor decisión que podían tomar, que es desconocer toda la arquitectura internacional basada en el derecho, en el equilibrio y en la unión de fuerzas que durante décadas se ha ido construyendo para que no se produzca esta agresión sistemática", ha añadido Garzón.

El exjuez de la Audiencia Nacional ha dicho estar "inmensamente preocupado por lo que está ocurriendo y lo que puede suceder" en esta escalada belicista. EFE

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