Sánchez anuncia mil millones de apoyo para Ucrania y el impulso de la "cofabricación" con empresas ucranianas de defensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España ofrecerá mil millones de euros en este año 2026 para apoyar militarmente a Ucrania, por lo que la ayuda española desde que se inició la guerra ya asciende a casi 4.000 millones de euros.
Asimismo, Sánchez también ha desvelado que desde el Ejecutivo van a impulsar la "coproducción y cofabricación" conjunta con empresas ucranianas en el ámbito de la defensa.
"Y con ese propósito hoy ha habido distintas firmas tanto del Ministerio de Defensa como también de distintas empresas que han manifestado su interés de coproducir conjuntamente con empresas ucranianas", ha señalado Sánchez.
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