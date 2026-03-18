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Mónica García da por "seguro" que el decreto de Irán tendrá medidas de vivienda, pero Bolaños precisa: "No tan seguro"

Diferencias al interior del Ejecutivo español generan incertidumbre sobre si el paquete legal preparado en respuesta a la crisis de Oriente Medio contemplará mecanismos para frenar desalojos y prorrogar contratos arrendaticios ante el reclamo de aliados de izquierda

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Algunos aliados de izquierda, entre ellos Sumar, han solicitado que el próximo paquete legal para responder a la crisis en Oriente Medio incluya la suspensión de desalojos para personas vulnerables y la extensión de contratos de arrendamiento que vencen en 2024 y 2025. Estas demandas, centradas en el refuerzo de la protección social ante posibles impactos económicos derivados del conflicto, han generado tensiones en el seno del Gobierno en torno a los contenidos definitivos del texto que se presentará en el Consejo de Ministros extraordinario previsto para el viernes. Según informó la prensa española, esta incertidumbre quedó en evidencia tras un intercambio entre dos miembros destacados del Ejecutivo en los pasillos del Congreso de los Diputados.

El medio detalló que la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, aseguró ante los periodistas que el real decreto ley que el Gobierno planea aprobar contendrá de manera cierta medidas de vivienda. La declaración de García surgió en respuesta a preguntas sobre si la futura normativa, elaborada para mitigar las consecuencias económicas de la guerra en Irán, incorporará disposiciones destinadas a frenar la presión sobre los arrendatarios y las personas en situación de vulnerabilidad habitacional en España.

De acuerdo con lo consignado por diversos medios, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, matizó rápidamente las palabras de García, precisando: "No tan seguro diría yo. Vamos a trabajarlo", señalando la falta de consenso definitivo respecto a la inclusión de esas medidas en la versión final del decreto ley. El diálogo se produjo a la salida de la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso, lo que puso de manifiesto la disparidad de perspectivas dentro del Ejecutivo sobre la respuesta legislativa a la crisis internacional.

Según reportó la prensa local, el origen de este desacuerdo reside en la presión ejercida por formaciones políticas de izquierda que reclaman la suspensión temporal de los desalojos y la prórroga de los contratos de arrendamiento. Estas formaciones argumentan que las repercusiones económicas del conflicto armado en Oriente Medio pueden agravar la situación de las personas y familias en situación de vulnerabilidad, por lo que consideran imprescindible mantener o intensificar las medidas aprobadas en años anteriores para responder a crisis como la pandemia de COVID-19 o la inflación derivada de otras tensiones internacionales.

El medio señaló que Sumar y otros partidos reclaman que la suspensión de ejecuciones hipotecarias y desahucios, vigente en legislaciones previas en contextos excepcionales, continúe aplicándose dada la nueva coyuntura derivada del conflicto entre Irán y otros países de la región. Según la información publicada, la prórroga de los arrendamientos constituye otra de las prioridades para estos grupos, dado que numerosos contratos vencen próximamente y existe temor de que los hogares afectados enfrenten dificultades para renegociar en un escenario de encarecimiento de la vida.

La ministra de Sanidad, en sus declaraciones recogidas por la prensa, manifestó su convencimiento de que tales medidas estarán presentes en la normativa que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros extraordinario. Sin embargo, la intervención de Bolaños evidenció las contradicciones y debates aún abiertos dentro del Ejecutivo, particularmente respecto a los límites de la protección social y el alcance económico de las medidas en cuestión.

De acuerdo con los antecedentes publicados por la prensa, en ocasiones anteriores el Gobierno español adoptó medidas similares ante circunstancias excepcionales, aunque la inclusión de dichas disposiciones en nuevos paquetes normativos suele depender de intensas negociaciones internas y del equilibrio de fuerzas entre las formaciones que apoyan al Ejecutivo. La situación de incertidumbre acerca de la respuesta legislativa refleja, según las fuentes citadas, la complejidad de conciliar las demandas de los partidos aliados y las consideraciones de carácter económico o jurídico.

El desarrollo de los acontecimientos en los próximos días determinará si el nuevo decreto ley incorporará los mecanismos reclamados para frenar desalojos y prorrogar arrendamientos, o si prevalecerán fórmulas alternativas. Tal como publicó la prensa española, hasta el momento la deliberación política continúa abierta, con posiciones diferenciadas entre los ministros involucrados.

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