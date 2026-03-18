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Mbappé entra en cuartos de final al frente de la tabla de goleadores, con 13 tantos

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Madrid, 18 mar (EFE).- Kylian Mbappé, delantero internacional francés del Real Madrid, entra en los cuartos de final de la Liga de Campeones como el máximo goleador de la actual edición del torneo, con 13 tantos, tres más que Harry Kane, su rival con el Bayern en cuartos de final, y Anthony Gordon (Newcastle), ya eliminado por el Barcelona.

El argentino Julián Alvarez (Atlético de Madrid) entra en la siguiente fase con ocho dianas, las mismas que Erling Haaland, aunque el atacante noruego está fuera ya de la competición, tras la eliminación del Manchester City precisamente ante el Real Madrid de Mbappé.

Sí sigue en la Liga de Campeones, ya en cuartos de final, Kvicha Kvaratskhelia, el extremo georgiano del París Saint-Germain, con siete goles hasta ahora en este curso en el torneo, al igual que Victor Osimhen, aunque el delantero nigeriano se quedó fuera frente al Liverpool.

Con seis goles hay cinco futbolistas, entre ellos el máximo anotador del Barcelona, Fermín López, cuyo equipo se medirá al Atlético de Madrid en cuartos de final, junto a Vitinha (París Saint Germain) y Gabriel Martinelli (Arsenal), que también están en la fase entre los ocho mejores. No así Harvey Barnes (Newcastle) y Jens Petter Hauge (Bodo).

Vinicius Júnior, del Real Madrid, suma cinco goles, como el colombiano Luis Suárez, con el Sporting de Portugal.

Los máximos goleadores de esta edición de la Liga de Campeones tras los octavos de final:

Con 13 goles: Kylian Mbappé (3p) (FRA/Real Madrid).

Con 10 goles: Harry Kane (2p) (ING/Bayern Múnich) y Anthony Gordon (5p) (ING/Newcastle).

Con 8 goles: Julián Alvarez (2p) (ARG/Atlético de Madrid) y Erling Haaland (1p) (NOR/Manchester City) .

Con 7 goles: Victor Osimhen (3p) (NIG/Galatasaray) y Kvicha Kvaratskhelia (GEO/París Saint Germain).

Con 6 goles: Gabriel Martinelli (BRA/Arsenal), Fermín López (Barcelona), Jens Petter Hauge (NOR/Bodo Glimt), Harvey Barnes (ING/Newcastle) y Vitinha (1p) (POR/París Saint Germain). EFE

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