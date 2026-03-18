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El PP llama "Mr Wonderful" a Sánchez por sus chapas de 'No a la guerra' y Montero le acusa de "banalizar el sufrimiento"

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La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha apodado este miércoles como "Mr Wonderful" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por tardar menos en "hacer chapas y pegatinas que en proteger a los españoles de los efectos de la guerra", una crítica a la que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha replicado acusando a los 'populares' de "banalizar" con "chistes" y "chascarrillos" el "sufrimiento" que causa la contienda en Irán.

"No a la guerra, dice Mr Wonderful, pero han mandado un buque de guerra a la guerra a un país que no es OTAN sin pedir permiso a esta Cámara. No a la guerra, dice Mr. Wonderful, pero han metido 1.300 millones de euros la semana pasada al Ministerio de Defensa", ha soltado Muñoz en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Además, ha aprovechado para quejarse de que no haya acudido a esta sesión la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, pese a que había anunciado que no podía asistir al Pleno de control, sí haya aparecido cuando ya no se le pueden formular preguntas. "Son tan hipócritas como cobardes", ha sentenciado.

Montero ha replicado incidiendo en que la de Oriente Próximo es una guerra "ilegal" y "muy grave" en pérdidas humanas y con consecuencias económicas para el conjunto del mundo que "sufren mayoritariamente las personas vulnerables o las personas trabajadoras".

EL PP DESNORTADO EN POLÍTICA INTERNACIONAL

Por eso, ha proseguido, que el PP "frivolice, banalice o quite importancia al sufrimiento intentando hacer chascarrillos" evidencia el "desnorte que tiene el PP en relación con la política internacional".

"Si por lo menos no aportan soluciones para los problemas que tienen los españoles, no generen problemas apoyando una guerra ilegal, no generen problemas convocando elecciones, que lo único que hacen es incrementar su dependencia de la ultraderecha y de Vox. Eso es lo que tiene que hacer el PP, empatizar y aportar soluciones", ha apostillado la también ministra de Hacienda.

La portavoz del PP ha insistido en su tesis y ha pedido al Gobierno que deje de "hacer el ridículo" con su actitud "pueril". "Toda España está en contra de la guerra. Lo que no queremos es su gobierno ni su hipocresía", ha indicado.

"ODIO NO LLEVA H, PERO HEDOR E HIPOCRESÍA, SÍ"

Montero también se ha quejado de los "ataques personales a miembros del Gobierno" que hace el PP en su duelo con el secretario general del partido, Miguel Tellado, quien le ha recordado que "odio es sin h", en referencia a la herramienta 'Hodio' lanzada por el Gobierno para monitorizar discursos de odio, pero que tanto "hedor como hipocresía" sí empieza con es letra.

Además, la vicepresidenta ha mentado la guerra "ilegal" de Irak para preguntar a los 'populares' sí mantienen la misma posición que José María Aznar en 2003 y si "ya han encontrado las armas de destrucción" masiva que se utilizaron como excusa para iniciar aquella contienda.

"La guerra es muy seria para que ustedes en todas sus intervenciones lo sujeten a chistes o a chascarrillos. Pero a quien no se le olvidan las mentiras del PP es a este país que hace unos días celebró el aniversario del 11M y volvió a recordar mintieron en relación con las armas de destrucción masiva y la autoría de los atentados", ha concluido.

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