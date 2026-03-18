Bustinduy vuelve a descartarse como candidato de los partidos de Sumar en las próximas elecciones generales

La atención de Pablo Bustinduy, actual ministro de Derechos Sociales, se centró en la defensa de los derechos de los inquilinos y en la inclusión de la prórroga de los alquileres dentro del decreto ley relacionado con el impacto de la guerra de Irán. De acuerdo con las declaraciones recogidas por los medios y reportadas por las agencias informativas, Bustinduy insistió en que sus prioridades pasan por garantizar la protección social en este contexto, apartando cualquier especulación sobre su posible candidatura en los próximos comicios generales.

El medio consignó que Bustinduy reafirmó públicamente que no ha recibido propuestas formales para encabezar la lista de Sumar ni de ninguna de las fuerzas integradas en esta coalición. Bustinduy explicó: “No ha habido tal ofrecimiento y, en todo caso, yo he dicho muchas veces que no es eso lo que aspiro a hacer. Lo importante es que nos centremos ahora en lo que nos ocupa, que es que entre la prórroga de alquileres en el decreto ley para paliar los efectos de la guerra de Irán. Lo más importante ahora es que peleemos por los derechos de los inquilinos”. Este énfasis en la urgencia social y normativa actual se produjo en el contexto de sus declaraciones a la prensa durante su presencia en el Congreso.

En ese sentido, Bustinduy dejó claro que su papel de cara a los futuros comicios generales, previstos para el año 2027, no será el de candidato, sino el de colaborar en la medida de sus capacidades para contribuir a que la izquierda “esté a la altura”. Según publicó la prensa, Bustinduy zanjó las especulaciones declarando: “No creo que ese sea el papel (el ser candidato) que yo deba asumir”. Esta postura supone una reiteración respecto a declaraciones anteriores en las que se había autodescartado para ese puesto.

El escenario interno de Sumar también fue abordado por otros representantes de la coalición. Según consignó el medio, Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida, señaló que las fuerzas políticas que integran Sumar no están realizando requerimientos personales para liderar el espacio electoral, sino que actualmente se encuentran en una fase de “reflexión general” orientada a definir los liderazgos. Santiago afirmó: “Es un gran candidato como tantos otros y otras”, mencionando a Bustinduy dentro de una lista de posibles figuras capacitadas, pero sin asignar preferencias o designaciones. Del mismo modo, informó que el plan de la formación prevé que el relevo de Yolanda Díaz como candidata del socio minoritario del Gobierno podría definirse antes de mayo, aunque no dio detalles concretos sobre nombres o procesos.

Respecto a la posición de los partidos y organizaciones integrantes de Sumar, como Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida, fuentes internas citadas por los medios manifestaron su respeto y admiración hacia Bustinduy, reconociendo su papel, pero subrayaron que ninguna petición ha sido formalizada, ni dirigida a Bustinduy ni a ningún otro posible candidato. “Este es un proceso que se abordará a su debido tiempo, con el máximo respeto tanto a las personas referentes del espacio como a las propias organizaciones que lo conforman”, afirmaron dichas fuentes. Añadieron que, cuando corresponda, y de forma directa, se comunicará a las personas seleccionadas para ser referentes electorales.

La discusión sobre el futuro liderazgo en la coalición Sumar adquiere relevancia tras la renuncia de Yolanda Díaz a liderar la candidatura, lo que ha abierto un período de consultas y análisis entre las distintas fuerzas que la componen. El planteamiento general es que la elección de la nueva referencia electoral se realizará con amplitud de miras y tras una evaluación colectiva de capacidades y perfiles, evitando así presiones individuales y manteniendo el respeto institucional.

Bustinduy, en tanto, reiteró que sus objetivos políticos inmediatos se orientan a mantener y reforzar las políticas de protección social, especialmente en materia de vivienda. Las circunstancias internacionales, como el conflicto en Irán y sus efectos económicos y sociales, han llevado a que la inclusión de una prórroga de los alquileres forme parte central del debate legislativo. Bustinduy subrayó la necesidad de priorizar soluciones para los inquilinos antes que discutir liderazgos futuros.

En cuanto a la planificación interna, los diferentes sectores de Sumar han enfatizado que cualquier designación de liderazgos y candidaturas se determinará a través de debates y acuerdos que reflejen la pluralidad del espacio político. Las fuentes consultadas por la prensa destacaron que no existe un nombre definido y que las candidaturas se comunicarán oficialmente cuando las organizaciones alcancen un consenso. También pusieron de relieve su intención de garantizar un proceso transparente y respetuoso con las trayectorias individuales de los potenciales candidatos.

Las declaraciones recogidas ilustran tanto la postura personal de Bustinduy como los actuales equilibrios internos en Sumar, que apunta a un proceso de definición de liderazgos sin precipitaciones ni exigencias a figuras concretas. En este contexto, Bustinduy mantiene el foco en sus responsabilidades ministeriales y en la agenda social, al tiempo que los partidos del espacio progresista avanzan en las conversaciones para perfilar su estrategia electoral con vistas al 2027.