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Un juzgado archiva la causa contra el exalcalde de La Algaba (Sevilla) por presunto acoso a un menor

El magistrado concluye que no hay indicios suficientes para mantener el procedimiento abierto frente al anterior regidor, según la resolución conocida este jueves, aunque todavía pueden presentarse recursos contra esta decisión judicial emitida en Sevilla

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La resolución judicial indica que el procedimiento penal abierto contra el exalcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, no cuenta con pruebas suficientes para continuar. El auto, publicado este jueves y adelantado por Cadena Ser, señala que no existe justificación clara que respalde la comisión del delito por el que se inició la investigación, según consignó Europa Press. El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha dictado el sobreseimiento provisional de las diligencias, aunque aún resulta posible que se presenten recursos de reforma o apelación ante esta decisión.

Según detalló Europa Press, la causa se originó a raíz de una denuncia interpuesta por un empleado municipal ante la Fiscalía, quien acusó a Agüera de presunto acoso a un menor del municipio sevillano. Tras conocerse la denuncia, el 23 de febrero, Diego Manuel Agüera anunció públicamente su renuncia al cargo de alcalde. En una declaración recogida en esa ocasión, Agüera comunicó que se retiraba provisionalmente de la actividad política con la intención de centrar su esfuerzo en la defensa ante el proceso abierto.

El exalcalde argumentó en ese momento que la conversación señalada en la denuncia había sido “malignamente interpretada” por el empleado que formuló la acusación. El procedimiento, basado en los hechos denunciados, dio lugar a la apertura de la causa en el Juzgado de Instrucción número 16. Europa Press informó que el auto del juzgado subraya la inexistencia de elementos suficientes que permitan considerar probada la comisión del delito por el que Agüera estaba siendo investigado.

El archivo provisional de la causa ordenado por el juez no representa un cierre definitivo, ya que la ley otorga a las partes la opción de recurrir la decisión mediante los recursos de reforma y apelación, detalló el medio Europa Press. Este aspecto del proceso judicial abre la puerta a que, si alguna de las partes personadas lo estima pertinente, pueda solicitar la revisión de la resolución que actualmente exime al exalcalde de responsabilidad penal, al menos de forma provisional.

Según publicó Cadena Ser, la noticia del archivo se produce varios meses después de la dimisión de Agüera, quien en sus declaraciones públicas tras la denuncia insistió en que el episodio reflejado en la acusación respondía a una mala interpretación y defendió su inocencia. La causa ha generado atención en el municipio de La Algaba por la relevancia institucional del acusado y las circunstancias en que se produjo la acusación, añadió Europa Press.

El procedimiento judicial se enmarca en la revisión habitual que realizan los juzgados de instrucción en este tipo de casos, cuyo objetivo reside en determinar si existen indicios suficientes para iniciar un juicio de fondo. De acuerdo con lo manifestado en el auto al que ha tenido acceso Europa Press, la documentación y las actuaciones acumuladas hasta este punto no ofrecen soporte suficiente para mantener la causa abierta frente a Diego Manuel Agüera. El sobreseimiento provisional implica que las actuaciones quedan suspendidas a falta de nuevos elementos que justifiquen su reapertura.

El desarrollo de los acontecimientos, desde la presentación de la denuncia hasta el archivo provisional, ha estado marcado por la intervención de las autoridades judiciales y la participación de los organismos municipales. El informe de Cadena Ser repasó los plazos y argumentos que han jalonado este proceso, en el que la versión de Agüera sobre el origen de la denuncia ha sido parte de las consideraciones públicas conocidas a través de medios de comunicación.

La causa iniciada contra el exalcalde se suma a una serie de procedimientos que involucran a funcionarios públicos en investigaciones relativas a su ejercicio institucional. En esta oportunidad, la decisión del juzgado de Sevilla representa una suspensión temporal de la acción penal, sin que ello cierre la posibilidad de que se retome en el caso de que nuevas pruebas surjan en el futuro, conforme explicó Europa Press.

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