Sumar ve insuficiente que el Rey reconozca los abusos sobre la Conquista aunque admite que es un gesto positivo

Gerardo Pisarello, coportavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, consideró que el reconocimiento, por parte del Rey Felipe VI, de los abusos cometidos por España durante la Conquista de América responde a demandas que organismos y gobiernos de la región, como el de México, han sostenido en los últimos años. Según consignó el medio, Pisarello señaló que el gesto “llega tarde” y resulta “insuficiente”, subrayando la ausencia de una petición formal de perdón por parte de la monarquía española, práctica adoptada por otras casas reales en referencia a episodios considerados genocidas durante épocas coloniales. Con estas declaraciones se marcó el inicio de un nuevo debate sobre los pasos que debe dar el Estado español frente a las solicitudes históricas de las sociedades latinoamericanas.

De acuerdo con el reporte difundido por la agencia, representantes políticos de España coincidieron en valorar como positivo que el monarca haya reconocido los abusos vinculados a la época de la conquista, aunque calificaron ese gesto de limitado, al faltar una disculpa formal y otras acciones más contundentes. Entre estas figuras se encuentra Verónica Martínez Barbero, portavoz parlamentaria del grupo plurinacional Sumar, quien declaró que el reconocimiento “ayuda a unir más” los lazos con los países y comunidades latinoamericanas, enfatizando en la hermandad que existe con esas naciones. Según detalló la fuente, la postura de Sumar considera que el gesto de Felipe VI constituye un primer avance, pero aún no satisface plenamente las expectativas de quienes piden una reparación integral.

En declaraciones realizadas en el Congreso, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, expresó una posición alineada con la visión de avance aunque parcial respecto a las declaraciones del Rey. Según reportó la agencia, García evaluó positivamente que el jefe del Estado haya abordado explícitamente el tema de los abusos históricos durante la Conquista, destacando que representa un movimiento necesario para la memoria colectiva y las relaciones internacionales.

Mientras tanto, la exigencia de un gesto más rotundo fue compartida por Alberto Ibáñez, diputado de Compromís y portavoz adjunto del grupo plurinacional, quien sostuvo que las palabras del monarca, si bien van “en la buena dirección”, resultan insuficientes frente a la magnitud del daño ocasionado en el continente americano. De acuerdo con información publicada por la agencia, Ibáñez subrayó que la responsabilidad histórica exige no solamente un reconocimiento moral, sino la adopción de medidas orientadas a una reparación económica, considerando que la revisión del pasado debe acompañarse de compromisos materiales.

Las críticas de Pisarello incluyeron referencias explícitas a la persistencia de discursos que, en su opinión, amparan los crímenes cometidos contra pueblos indígenas durante la conquista. El representante de los Comuns citó a figuras como el expresidente José María Aznar y el líder de Vox, Santiago Abascal, a quienes acusó de defender posturas que blanquean la memoria de esa etapa, de acuerdo con lo informado por la agencia. Para Pisarello, si bien el reconocimiento del rey podría incentivar una revisión sobre el racismo y el colonialismo que aún marcan parte de las relaciones internacionales, el proceso requiere mayor profundidad y gestos de reparación.

Los legisladores de los grupos plurinacionales insistieron en la necesidad de que España avance hacia una política más decidida de reconocimiento y reparación, que incluya una disculpa formal dirigida a las víctimas y sus descendientes. Según lo consignado en la información difundida, se hizo hincapié en que la actuación histórica de los antepasados españoles exige una revisión crítica, considerando que la historia “poco a poco hace su trabajo”, pero que resta una labor pendiente para saldar la deuda pendiente con las sociedades latinoamericanas.

La postura de los representantes políticos coincide en subrayar que este tipo de gestos por parte de la Casa Real podrían contribuir a reforzar los vínculos con América Latina, aunque recalcaron que para pasar de los símbolos a los hechos es necesario avanzar hacia una reparación que incluya tanto el ámbito moral como el económico. Tal como reportó el medio, la reivindicación de una disculpa formal y la adopción de medidas reparadoras siguen figurando como demandas centrales ante las palabras del monarca.

Las declaraciones del Rey Felipe VI, al reconocer los abusos cometidos durante la conquista del continente americano, se inscriben en una coyuntura marcada por la presión de la sociedad civil latinoamericana y de gobiernos que reclaman, desde hace años, una asunción de responsabilidades históricas. Según detalló la agencia, la respuesta de los grupos parlamentarios en España refleja el contexto contemporáneo de revisión y debate sobre el papel de la memoria y la justicia frente a los legados coloniales.