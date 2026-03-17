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La portavoz en el Congreso defiende que Sumar convoque una asamblea para decidir con sus afiliados el rumbo estratégico

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La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha asegurado que es partidaria de que su formación convoque una nueva asamblea para dar voz a su afiliación sobre las decisiones estratégicas de cara al futuro. También ha reivindicado el papel de Sumar en el Gobierno tras el revés electoral de la izquierda en Castilla y León.

En rueda de prensa en el Congreso, ha desgranado que considera necesario abordar con las bases de Movimiento Sumar los cambios que ha sufrido el panorama político e interno, donde por ejemplo se ha refrendado la alianza electoral con IU, Más Madrid y Comuns. Además, también se ha producido la retirada de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como referente electoral.

Por tanto, ha recalcado que la decisión de convocar ese proceso congresual recae en el Grupo Coordinador, el máximo órgano de dirección entre asambleas, pero en su caso defiende que se convoque y se dé voz a la militancia.

La última asamblea de Movimiento Sumar se celebró hace un año y supuso la elección de Lara Hernández y Carlos Martín como coordinadores de la formación, si bien el también diputado dimitió de su cargo en agosto y su vacante sigue sin cubrirse.

Fuentes de Sumar recalcan que aún está por definir el orden del día del grupo coordinador y que la celebración de una asamblea general no tiene que implicar necesariamente renovar los órganos de dirección sino centrarse en aprobar decisiones estratégicas para marcar una hoja de ruta.

EL EMPUJE DE SUMAR EN EL GOBIERNO

Por otro lado, Barbero ha defendido la presencia de Sumar en el Ejecutivo. Así, ha reivindicado que son ellos los que han empujado las principales medidas sociales de la legislatura y la presión en el seno del Ejecutivo para prorrogar los contratos de alquiler.

De esta forma, ha rechazado que haya debate sobre la permanencia de Sumar en el Gobierno tras el resultado electoral y que están centrados en la gestión, en concreto en la confección del decreto de 'escudo social'.

NO IMPORTA DÓNDE SENTARSE SINO EL PARA QUÉ

Mientras, el diputado de Compromís adscrito al grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, ha subrayado que el resultado de las izquierdas en Castilla y León fueron "nefasto" y que el declive del espacio no se resuelve solo con "fórmulas electorales", dicho por alguien que defiende una lista de unidad al menos en la Comunidad Valenciana.

A su juicio, los políticos no están sabiendo captar lo que exige su electorado y que la cuestión de estar o no en el Gobierno no radica en "dónde te sientas sino qué haces donde te sientas", es decir, que vale más impulsar políticas de vivienda que el número de ministerios.

Finalmente, ha advertido al PSOE que debe tener en cuenta que el "abrazo del oso" y apelar al "voto útil detrás de la pancarta del 'No a la guerra' no le servirá de nada más que "no ser elegante o justo con su sus propios socios" si detrás no hay medidas de intervención del mercado.

La vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso y diputada de Sumar, Esther Gil, ha destacado que queda aún ciclo electoral y su formación seguirá trabajando y aportando en el Gobierno. Por tanto, serán los electores los que decidirán si esta decisión es acertada o no.

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