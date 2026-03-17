Greenpeace solicita al TSJA que revise de oficio la licencia de obras de El Algarrobico, en Carboneras (Almería)

El Ayuntamiento de Carboneras no anexó todos los documentos solicitados por el Consejo Consultivo de Andalucía durante más de tres meses, tras elevar una consulta para la revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, según una denuncia de Greenpeace. De acuerdo con lo publicado por el medio Europa Press, la organización ecologista ha informado que esta omisión fue acompañada de una solicitud de ampliación del plazo por parte del Consistorio, con el argumento de que la ausencia de un secretario municipal les impedía responder a los requerimientos del órgano técnico-jurídico.

La situación se presenta tras cuatro años catalogados por Greenpeace como marcados por "estrategias dilatorias" del Ayuntamiento de Carboneras. Tal como destacó Europa Press, la organización ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se tramite de oficio el expediente de revisión de la licencia de obras del hotel ubicado en el paraje de El Algarrobico, en Almería. Greenpeace fundamentó su petición en el artículo 108.1.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con el propósito de favorecer la economía procesal y evitar que la promotora Azata del Sol y sus filiales puedan recurrir la decisión en la vía contencioso-administrativa, lo cual, a juicio de la organización, prolongaría aún más la resolución administrativa y judicial del caso.

Según Europa Press, Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía, señaló: “si existe alguna fórmula dentro del reglamento jurídico para que podamos avanzar con este caso, rogamos al tribunal que la ponga en marcha. Es inadmisible que una entidad pueda estar más de cuatro años eludiendo cumplir una sentencia del Tribunal Supremo”. Para Berraquero, la situación de desamparo es “total”, por lo que han animado al TSJA a iniciar el procedimiento de oficio y han criticado al Ayuntamiento de Carboneras por su comportamiento.

Europa Press detalló que, de acuerdo con Greenpeace, la última acción atribuida al Ayuntamiento corresponde a dejar caducar el expediente abierto en el Consejo Consultivo de Andalucía, al que se elevó una solicitud de dictamen sobre la revisión de la licencia. Para la organización, la falta de respuesta a las peticiones del CCA y la posterior petición de prórroga constituyen una nueva maniobra para incumplir la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga al Consistorio a revisar la referida licencia.

Ante la reiteración de los incumplimientos y en el contexto del vigésimo aniversario de la paralización de las obras del hotel, Greenpeace ha decidido avanzar con una denuncia formal ante el TSJA, a fin de que se evalúe la posible responsabilidad penal del alcalde de Carboneras por un presunto delito de desobediencia, publicó Europa Press. La organización sostiene que estas acciones del Ayuntamiento han dejado la situación en un estado de desamparo y que las reiteradas dilaciones constituyen una conducta que carece de justificación.

La sentencia del Tribunal Supremo, que ordena la revisión de la licencia de obras, sigue pendiente de ejecución, pese a su carácter firme. Según la información difundida por Europa Press, Greenpeace interpreta la situación como un ejemplo del fenómeno conocido como "pelotazo urbanístico" y estima que el hotel de El Algarrobico se mantiene en pie debido a excusas cuya veracidad considera cuestionable.

La promotora Azata del Sol y sus filiales figuran como partes interesadas junto al Ayuntamiento en el proceso administrativo y judicial, lo que ha generado distintos aplazamientos de procedimientos, afirmó Europa Press. La petición de Greenpeace pretende que el TSJA, al tramitar el expediente de oficio, elimine la posibilidad de que se interpongan más recursos que pudieran demorar la revisión de la licencia, dando así celeridad al cumplimiento de la sentencia.

Berraquero expresó, según recogió Europa Press: “Estar mareando la perdiz durante años, con una sentencia firme del TS que indica bien claro que el Ayuntamiento tenía que revisar la licencia de obras, no puede quedar impune. A Greenpeace, y a gran parte de la sociedad española, nos indigna ver cómo este símbolo del pelotazo urbanístico sigue en pie con excusas vanas y de dudosa veracidad”.

La revisión de la licencia de obras del hotel en El Algarrobico ha generado durante años controversia judicial y administrativa, siendo objeto de resoluciones y sentencias cuya ejecución sigue pendiente. La intervención del TSJA propuesta por Greenpeace busca poner fin a un proceso que consideran dilatado artificialmente, incidiendo en la necesidad de que las resoluciones judiciales firmes sean ejecutadas sin demoras.