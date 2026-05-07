El responsable del examen al exchófer de Bárcenas para ser policía declara en Kitchen

Madrid, 7 may (EFE).- El jefe de Procesos Selectivos de la Policía cuando Sergio Ríos, exchófer de Luis Bárcenas, aprobó el examen de ingreso en el cuerpo, declara este jueves como testigo en la decimoséptima jornada del juicio por la operación Kitchen, presuntamente orquestada desde la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentos al extesorero del PP.

También están citados para este jueves un funcionario de prisiones que coincidió con Luis Bárcenas durante su estancia en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) y policías que intervinieron en el registro del domicilio del acusado Sergio Ríos, captado como confidente para espiar a la familia Bárcenas y apoderarse de documentación y dispositivos del extestorero de los que extraer información comprometedora para el PP y sus dirigentes.

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Este jueves se retoma la vista oral de este caso después de que el tribunal decidiera concentrar los testigos previstos para el miércoles con los que habían sido citados para hoy, tras la jornada "exprés" del martes que se prolongó algo menos de cuatro horas.

Esta nueva jornada previsiblemente arrancará con los testimonios de varios policías que intervinieron en el registro del domicilio de Sergio Ríos, 'El cocinero', personaje clave en esta presunta trama parapolicial y del que parte la denominación de Kitchen.

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Después será el turno del comisario principal Jesús María M.Z., quien fuera jefe de Procesos Selectivos de la Policía cuando Ríos aprobó el examen de ingreso en el cuerpo, uno de los presuntos pagos que recibió por su labor de confidente, además del sueldo que cobró a cargo de los Fondos Reservados. El exchófer se encuentra actualmente suspendido de empleo y sueldo en la Policía a la espera del resultado de este juicio.EFE