Espana agencias

Este jueves, el tiempo será inestable en toda España, con lluvias y tormentas

Guardar
Google icon

Madrid, 7 may (EFE).- El jueves será un día inestable en la mayor parte de España, con cielos nubosos o cubiertos desde primeras horas en regiones del norte peninsular, así como del sureste y Baleares -donde se prevén precipitaciones localmente fuertes-, mientras en el resto la nubosidad irá en aumento y afectará a casi todo el territorio con chubascos y tormentas.

Con este pronóstico, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado aviso naranja por lluvias en la Comunidad Valenciana, y amarillos por lluvias y tormentas en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, País Vasco, y La Rioja.

PUBLICIDAD

Se prevén chubascos y tormentas fuertes en amplias zonas de Baleares y de los tercios norte y este peninsulares, así como del centro; habrá probabilidad de que sean muy fuertes dejando acumulados importantes en el entorno del cabo de la Nao y con menor probabilidad en el archipiélago balear.

En el resto, según la Aemet, la nubosidad irá aumentando y dejará chubascos y tormentas, que irán localmente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, y terminarán por afectar a la mayor parte del territorio exceptuando al tercio suroeste, donde no se esperan.

PUBLICIDAD

Se prevén bancos de niebla matinales en el norte y sierras del sureste peninsular; heladas débiles en las zonas montañosas del norte peninsular y nevadas en el Pirineo por encima de los 2.000 metros.

Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos, áreas mediterráneas y cuadrante sureste peninsular, aumentando en el cuadrante noroeste, centro norte y área pirenaica. En las mínimas predominarán los descensos en Canarias y el Cantábrico y los aumentos en el interior peninsular, con pocos cambios en el resto.

Soplará viento moderado del nordeste y este en Canarias, Baleares y litorales del Levante y del Cantábrico; del norte en los de Galicia y del oeste en regiones de Andalucía occidental. Habrá viento flojo en el resto, predominará las componentes este y sur en el tercio oriental y las oeste y sur en el resto.

- GALICIA: brumas matinales y vespertinas en el interior y probables nieblas en zonas altas. Cielo poco nuboso, con aumento a cubierto y chubascos, que serán fuertes en el centro y la montaña de Lugo e irán acompañados de tormentas fuertes. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso.

En el interior, viento flojo variable con intervalos de moderado; en el litoral, viento flojo a moderado.

- ASTURIAS: brumas matinales y vespertinas en el interior y nieblas en zonas altas. Cielo poco nuboso, aumentando a cubierto, con chubascos fuertes acompañados de tormentas fuertes en el interior. Temperaturas mínimas con cambios ligeros o sin cambios; máximas en ascenso, generalmente ligero. Viento flojo a moderado en el litoral, y flojo variable en el interior.

- CANTABRIA: brumas matinales y vespertinas en la cordillera. Cielo nuboso o poco nuboso, con abundante nubosidad de evolución y chubascos fuertes acompañados de tormentas fuertes, menos probables en Liébana. Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios; máximas en ascenso, localmente notable en el interior y ligero en el litoral.

En el interior, viento flojo variable con intervalos moderados; en el litoral, viento moderado con intervalos fuertes.

- PAÍS VASCO: brumas matinales en zonas altas. Cielo nuboso o poco nuboso, con abundante nubosidad de evolución y chubascos y tormentas fuertes. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el suroeste y sin cambios en el resto; máximas en ascenso, menos acusado en el tercio sur. En el interior, viento flojo variable con intervalos moderados; en el litoral, viento moderado.

- CASTILLA Y LEÓN: probables brumas y bancos de niebla matinales. Intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna y chubascos en el norte montañoso y mitad este donde serán más dispersos; en el resto, ocasionalmente pueden ir con tormenta y granizo, mientras en la mitad este pueden ser localmente fuertes. Temperaturas en ascenso.

Viento variable, flojo o moderado, con probables rachas fuertes o muy fuertes asociadas a las tormentas.

- NAVARRA: cielo nuboso o poco nuboso, con abundante nubosidad de evolución y chubascos dispersos, que pueden ir acompañados de alguna tormenta y ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ascenso, notable en la vertiente cantábrica y ligero en la Ribera. Viento flojo variable arreciando y rolando a flojo y moderado.

- LA RIOJA: probables brumas y bancos de niebla matinales. Intervalos nubosos con nubosidad de evolución, con chubascos, localmente pueden ser fuertes, y ocasionalmente pueden ir con tormenta y granizo. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso y máximas en ascenso. Viento variable, flojo o moderado, con probables rachas fuertes o muy fuertes asociadas a las tormentas.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso, aumentando a nuboso, con chubascos acompañados de tormenta en el sistema Ibérico, donde pueden ser localmente fuertes, y en el Pirineo. Temperaturas mínimas y máximas en ascenso o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a ocasionalmente moderado en la depresión del Ebro.

- CATALUÑA: intervalos de nubes bajas tendiendo a nubes de evolución en el interior de la mitad norte. Se prevén chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en el Pirineo, que con baja probabilidad pueden extenderse a otras zonas. Temperaturas mínimas en ascenso o con pequeñas variaciones; máximas en descenso, en ascenso o con cambios ligeros.

Viento flojo de dirección variable.

- EXTREMADURA: probables brumas y bancos de niebla matinales. Cielo poco nuboso, con aumento de la nubosidad y probabilidad de precipitaciones dispersas y alguna tormenta en el norte y este. Temperaturas sin cambios o en ascenso. Viento variable, flojo o moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos nubosos, con abundante nubosidad de evolución, con lluvias y chubascos acompañados de tormentas que podrían ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas en aumento; máximas con cambios ligeros. Vientos flojos.

- CASTILLA-LA MANCHA: probables nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas altas del sur y sureste de Albacete y de la Serranía de Cuenca. Intervalos nubosos, con abundante nubosidad de evolución y lluvias y chubascos acompañados de tormenta, que pueden ser localmente fuertes en algunas zonas.

Temperaturas mínimas en aumento; máximas en descenso o con cambios ligeros. Vientos flojos.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo nuboso aumentando a cubierto. Hay probabilidad de chubascos localmente muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta en el litoral del sur de Valencia y del norte de Alicante; en el resto, hay probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso en el interior, más ligero en el litoral. Viento flojo de dirección variable de madrugada.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos cubiertos, con chubascos localmente fuertes y tormentas ocasionales que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes; tendiendo a abrirse algunos claros. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso, más acusado en el interior. Vientos flojos variables.

- BALEARES: intervalos nubosos aumentando a nuboso o cubierto, con chubascos que podrían ser localmente fuertes y acompañados de tormenta. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con intervalos de moderado.

- ANDALUCÍA: intervalos muy nubosos en el tercio oriental, con chubascos localmente fuertes y tormentosos que pueden ir acompañados de granizo y rachas ocasionalmente muy fuertes. Poco nuboso en el resto, con nubosidad de evolución. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en descenso o sin cambios en el resto.

Vientos flojos variables, con intervalos moderados.

- CANARIAS: cielo poco nuboso en Lanzarote y Fuerteventura. En las islas montañosas nuboso en general, con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en la vertiente norte y en el interior. En el caso de La Palma no se descarta que puedan ser localmente moderadas y persistentes.

Temperaturas en ligero descenso, especialmente las máximas en zonas del interior, donde puede ser localmente moderado. Viento entre flojo y moderado. EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

1-1. Independiente Rivadavia avanza a octavos a expensas del Fluminense

Infobae

108-102. Los Knicks sudan la gota gorda para poner el 2-0 ante unos 76ers sin Embiid

Infobae

1-1. Gustavo Henrique amarga la celebración de Santa Fe y acerca a Corinthians a octavos

Infobae

2-1. Botafogo elimina al Racing y se aisla en la cima del Grupo E

Infobae

1-2. Barracas se diluye, Olimpia gana sobre la hora y alcanza a Vasco en el frente

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El sospechoso festival del hijo de la concejala en un monasterio protegido que gestiona el Ayuntamiento: “Pagué las bebidas con tarjeta, pedí el ticket y el propietario del datáfono es la madre”

El sospechoso festival del hijo de la concejala en un monasterio protegido que gestiona el Ayuntamiento: “Pagué las bebidas con tarjeta, pedí el ticket y el propietario del datáfono es la madre”

Koldo confiesa en su alegato final que el PP le propuso un pacto para que colaborara “mintiendo y engañando a los españoles” a cambio de evitar la cárcel

Ábalos juega su última carta en la recta final del juicio del ‘caso mascarillas’: “Tengo la impresión de que se me juzga más como persona que por hechos”

La Eurocámara alerta del “deterioro institucional” en España por la polarización política, el uso de decretos ley y la falta de independencia judicial

Los Mossos advierten del nuevo método para robar coches: solo necesitan un cúter, una Dremel y un multímetro

ECONOMÍA

Los jóvenes inversores abandonan el ‘ladrillo’: la Generación Z apuesta por la bolsa, los ETFs y las criptomonedas

Los jóvenes inversores abandonan el ‘ladrillo’: la Generación Z apuesta por la bolsa, los ETFs y las criptomonedas

Juan Goñi, arquitecto: “El cobre ha subido un 44% este año. Ahora cuesta 14 euros el kilo”

La terraza sube el precio de los pisos hasta en 131.300 €: “Los compradores buscan espacio exterior y están dispuestos a pagarlo”

“La seguridad alimentaria en Europa está en peligro”: el campo pide a Bruselas reducir las exigencias ambientales para importar el fertilizante necesario

La gasolina en España sube a los 1,551 euros, su precio más alto en tres semanas pese a la rebaja fiscal del Gobierno

DEPORTES

Los precios prohibitivos del Clásico: el FC Barcelona aprovecha que puede ganar LaLiga con la entrada más barata a 499 euros

Los precios prohibitivos del Clásico: el FC Barcelona aprovecha que puede ganar LaLiga con la entrada más barata a 499 euros

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal estará a punto para el Mundial: “Estoy convencido de que van a llegar todos sanos”

La suspensión de Gerard Piqué por su última polémica con los árbitros: seis partidos de sanción y una inhabilitación de dos meses

Almeida entra en la polémica sobre la eliminación del Atlético: “No han querido que estuviese en la final de la Champions”