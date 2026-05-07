El PP recuperará la alcaldía de Lugo con una moción apoyada por una exedil socialista

Lugo, 7 may (EFE).- El PP recuperará este jueves, salvo sorpresa, la Alcaldía de Lugo gracias a una moción de censura presentada por el PP con el apoyo de una exedil socialista para expulsar al bipartito de PSdeG y BNG.

Los votos de los doce concejales del PP y el de la concejala María Reigosa, elegida en las listas del PSOE y actualmente no adscrita a ningún grupo, pondrán presumiblemente fin al breve mandato del socialista Miguel Fernández y colocarán en su lugar a la popular Elena Candia.

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Reigosa, que tomó posesión el pasado 30 de octubre, se dio de baja del PSOE en enero y dejó el grupo municipal hace solo unas semanas, disipó este miércoles cualquier duda y en un comunicado enviado a la prensa confirmó que votará a favor de Elena Candia, porque confía tanto en su proyecto como en su capacidad de diálogo.

La alianza del PP y la exconcejala socialista para la moción de censura en el Ayuntamiento de Lugo ha agitado la vida política y la calle, con la creación incluso de plataformas a favor y en contra. EFE

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