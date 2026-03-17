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Feijóo defiende cerrar pactos en Extremadura y Aragón antes de abril y pide a Vox "proporcionalidad y estabilidad"

El jefe del Partido Popular urge al principal aliado de la derecha a concretar alianzas antes de abril en dos regiones estratégicas, advirtiendo que prolongar las conversaciones genera incertidumbre y subrayando la importancia de consensos sólidos basados en representación y equilibrio

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En el escenario postelectoral de Extremadura, Vox expresó al Partido Popular su intención de acceder a la vicepresidencia y a tres consejerías, aunque posteriormente manifestó interés en negociar otros acuerdos. Sobre este trasfondo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, instó a los dirigentes de Vox a concretar alianzas en esa región y en Aragón antes de abril, sosteniendo que prolongar las negociaciones hasta mayo generaría incertidumbre en ambas comunidades autónomas. Según Europa Press, Feijóo recalcó que resulta fundamental alcanzar consensos que reflejen la proporción de representación lograda en las urnas y que aporten estabilidad institucional.

Durante una entrevista transmitida por 'esRadio', Feijóo aseguró que no resulta viable que las conversaciones sigan sin una resolución en el corto plazo, y que se requiere claridad por parte de Vox para afrontar la situación. El dirigente popular propuso que tanto en Extremadura como en Aragón los acuerdos deben establecerse respetando la "proporcionalidad", ya que los resultados electorales así lo exigen. Europa Press reportó que Feijóo especificó: “No podemos irnos al mes de mayo sin una solución y, en mi opinión, no deberíamos de entrar en el mes de abril sin un acuerdo en Extremadura y Aragón”. Además, señaló la conveniencia de ampliar estos acuerdos a Castilla y León, comenzando por un pacto en la mesa de las Cortes.

El líder popular argumentó que gobernar implica dedicación a los problemas reales y afrontar las responsabilidades derivadas, no solo participar de modo interino. Europa Press recogió sus palabras: “Se viene a gobernar, y se viene a tomar decisiones en función de los problemas reales y de los problemas sobrevenidos”. Feijóo pidió responsabilidad a Vox, apelando a la necesidad de entendimiento, aludiendo a que así lo determinó el mandato de los electores.

Al referirse al principio de proporcionalidad, Feijóo cuestionó que, si el PP duplica o triplica los escaños de Vox, impedir que el PP lidere el gobierno sería una postura contraria a los principios democráticos, en especial si Vox se presenta como alternativa al actual Ejecutivo socialista. Para Feijóo, la aceptación de los resultados electorales forma parte del funcionamiento democrático e instó a interpretar con claridad el mensaje emitido por los votantes. Sostuvo que “el único socio posible es Vox” en caso de que el PP no alcance la mayoría absoluta, mientras que descartó un pacto con el PSOE al considerarlo no fiable, según lo publicado por Europa Press.

El dirigente del PP destacó la existencia de una mesa de negociación y abundantes documentos en discusión para Extremadura, así como el cierre casi total de un acuerdo programático en esa región. Feijóo reiteró que Vox debe definir su posición, sobre todo tras el mensaje del presidente de dicha formación, Santiago Abascal, quien el lunes transmitió la intención de finalizar pactos en los gobiernos autonómicos pendientes. Feijóo manifestó que este anuncio abre una “cierta esperanza” para destrabar el escenario en los próximos días y sostuvo que existen más coincidencias que desencuentros con Vox.

Al ser consultado sobre el contacto directo con Abascal tras los últimos comicios de Castilla y León, Feijóo respondió que no ha mantenido comunicaciones recientemente, aunque anticipó la posibilidad de encontrarse con él en el Congreso de los Diputados. El dirigente del PP recordó que mantuvo conversaciones con Abascal antes y después de las elecciones autonómicas en Extremadura y Aragón y que la postura de Vox no le resulta imprevisible. Subrayó su preferencia personal histórica por gobernar en solitario, pero remarcó la necesidad de forjar alianzas para completar mayorías en las asambleas autonómicas.

Feijóo criticó la retirada de Vox de los gobiernos de seis comunidades autónomas en julio de 2024, señalando que la formación mencionó como motivo la gestión de menores extranjeros no acompañados, asunto presente en el acuerdo de 2022 entre ambas formaciones, según relató Europa Press. A su juicio, completar las mayorías es una prioridad, independientemente de las preferencias personales.

En relación a Andalucía, Feijóo expresó su confianza en que el presidente autonómico Juan Manuel Moreno reúna las condiciones para alcanzar una segunda mayoría absoluta, calificando ese objetivo como de elevada dificultad. El dirigente del PP hizo hincapié en la necesidad de que España cuente con una alternativa de gobierno vinculada al respeto constitucional y que la superación del “sanchismo” abriría una etapa centrada en el interés general del país. Insistió en que el Ejecutivo de Sánchez lleva tres años sin consolidar mayorías parlamentarias para la aprobación de leyes ni presupuestos, y cuestionó la gestión de la agenda judicial y penal, en lo que denominó “escándalo espantoso”.

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, solicitó a Vox “madurez” y “responsabilidad política” en la negociación sobre Extremadura y exhortó a dejar de lado los motivos de desencuentro para asumir el mandato de las urnas. Europa Press recogió sus declaraciones en el programa '120 Minutos' de 'Telemadrid', donde argumentó que el electorado de derechas representa el 60 por ciento del voto en la comunidad y aseguró que ni los votantes del PP ni los de Vox aceptarían que ambas formaciones no alcancen un acuerdo que permita la investidura de María Guardiola.

En sus declaraciones, Tellado reconoció diferencias entre los partidos, pero manifestó convencimiento de que los puntos en común superan los desencuentros, lo que allana el camino para trabajar en la búsqueda de consenso. Indicó que en Extremadura la negociación se encontraba “muy cerca” de cristalizar un acuerdo sobre casi 76 puntos y valoró la disposición de ambos equipos para avanzar, a falta del retorno de los representantes de Vox a la mesa de diálogo. Tellado subrayó la importancia de la responsabilidad y la madurez para cerrar el pacto pendiente, reiterando la voluntad de diálogo del PP.

El proceso de negociación en las comunidades de Extremadura y Aragón sigue abierto, con los equipos del Partido Popular y Vox dialogando sobre las condiciones y el reparto de responsabilidades en los futuros gobiernos autonómicos, de acuerdo con la información difundida por Europa Press. Entre los temas de debate se mantienen la proporcionalidad en el reparto de cargos, la garantía de estabilidad institucional y el respeto al mandato de los electores. Ambos partidos buscan superar las diferencias para concretar una alianza que posibilite la gobernabilidad, con plazos que, en palabras de Feijóo, no deberían extenderse más allá de la primera semana de abril.

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