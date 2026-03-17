Exteriores condena "tajantemente" que Israel impida a los libaneses volver a sus hogares y exige proteger a la población

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha subrayado que la situación en Líbano presenta un nivel de gravedad que obliga a redoblar los esfuerzos diplomáticos para evitar que la escalada militar en la zona derive en nuevas crisis humanitarias. Según informó Europa Press, la institución liderada por José Manuel Albares denunció la severidad de las recientes órdenes de las autoridades israelíes, que han impedido el regreso de miles de ciudadanos libaneses desplazados a sus hogares.

El comunicado oficial difundido por el Ministerio, recogido por Europa Press, incluyó una condena directa contra la normativa dispuesta por Israel y exigió medidas que garanticen la seguridad de la población civil en Líbano tras el aumento de la violencia en Oriente Próximo. El texto recordó que la restricción israelí a los libaneses que intentan volver a sus viviendas se añade a la orden de evacuación aplicada al sur del río Zahrani, la cual ha sido calificada como “ilegal y desproporcionada” por el Gobierno español.

El Ministerio dirigido por José Manuel Albares insistió en que cualquier actuación en la región debe ceñirse de forma estricta al derecho internacional humanitario y a la protección incondicional de los civiles, según consignó Europa Press. La nota oficial también hizo énfasis en la necesidad de respeto a las normas que regulan los conflictos armados, puesto que la continuidad de las hostilidades en la frontera entre Israel y Líbano incrementa el riesgo para las familias afectadas.

Según publicó Europa Press, la institución rechaza todos los ataques que han tenido como objetivo a la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL), recordando que el personal desplegado como contingente internacional cumple tareas de estabilización en la zona y su labor resulta esencial para evitar una degradación mayor de la seguridad. Junto a esta condena, el Ministerio español también cuestionó las agresiones de Hezbolá dirigidas contra territorio israelí.

La postura oficial del Gobierno manifiesta un compromiso constante con la defensa de la estabilidad regional y la preservación de los derechos civiles, tarea que desarrolla en coordinación con sus aliados internacionales. El Ministerio aclaró que este proceso busca propiciar un proceso de desescalada que permita el despliegue de soluciones diplomáticas a largo plazo en la región. Según detalló Europa Press, las gestiones diplomáticas se encuentran alineadas con lo estipulado en la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que reclama el alto el fuego y el respeto a la soberanía territorial en la frontera entre ambos países.

El comunicado reiteró la importancia de salvaguardar la integridad de las familias desplazadas y destacó la urgencia de actuar antes de que la violencia adopte dimensiones incontrolables. Europa Press informó que el Ministerio ha hecho un llamado a la contención de todas las partes involucradas para que eviten cualquier acción que agrave el conflicto, señalando el impacto directo que estas decisiones tienen sobre la población civil y en la viabilidad de las iniciativas de paz.

El Gobierno español se reafirmó en su participación en las vías multilaterales de diálogo y diplomacia, recalcando el propósito de alcanzar soluciones que ofrezcan garantías de convivencia y estabilidad a largo plazo en una de las zonas más sensibles del Mediterráneo oriental.