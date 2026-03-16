Vox votará en contra del paquete de medidas por la guerra en Irán: "No vamos a colaborar con la mafia de Pedro Sánchez"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha adelantado este lunes que votarán en contra en el Congreso del paquete de medidas que previsiblemente aprobará el Ejecutivo el viernes en Consejo de Ministros extraordinario para paliar los efectos de la guerra en Irán.

"Nosotros no vamos a colaborar con la mafia de Pedro Sánchez. Ya lo hemos dicho permanentemente y vamos a ser igual de claros. Lo hemos hecho en las votaciones que aparentemente son más difíciles y de hecho no están analizando que eso nos afecte en las elecciones", ha afirmado Abascal en la rueda de prensa posterior al Consejo de Acción Política.

El Ejecutivo de aprobará este Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, "con medidas estructurales y coyunturales", tal como había avanzado el presidente. El objetivo del plan es proteger "a los más vulnerables y a los sectores afectados por la subida de los precios".

En este sentido, el Gobierno está llevando a cabo una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios salvo Vox y con los agentes sociales y asegura que mantiene "contacto continuado" con ellos.