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Peramato recibe al fiscal general de Ucrania para reforzar la cooperación y el apoyo institucional

Representantes de España y Ucrania analizan estrategias para avanzar en el respaldo judicial mutuo y asegurar la protección de derechos, en un contexto marcado por la invasión rusa y el compromiso de Madrid con la defensa del derecho internacional

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Las recientes conversaciones entre altos funcionarios de la Fiscalía española y la Fiscalía ucraniana incluyeron la exploración de nuevas estrategias para fortalecer el respaldo judicial y el apoyo institucional entre ambos países, en medio del conflicto provocado por la invasión rusa en Ucrania. Según informó la Fiscalía a través de la red social ‘X’, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se reunió con Ruslan Kravchenko, fiscal general de Ucrania, acompañada por fiscales jefes de la Audiencia Nacional, así como responsables de la Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional, con el objetivo de analizar vías para intensificar la cooperación judicial y asegurar la protección de derechos fundamentales.

El medio consignó que Peramato destacó el interés por definir instrumentos concretos que permitan una colaboración más efectiva entre ambas fiscalías. Durante la reunión, se evaluaron mecanismos ya existentes y se plantearon propuestas para ampliar el apoyo institucional que España puede brindar a Ucrania en materia de persecución de delitos internacionales y documentar hechos cometidos en el contexto de la guerra. Entre los temas abordados se incluyó el intercambio de información, la formación de personal especializado y la colaboración en investigaciones relacionadas con crímenes de guerra.

De acuerdo con la Fiscalía, la reunión formó parte de una serie de encuentros oficiales mantenidos por la delegación ucraniana en España, en los cuales se reiteró el respaldo del sistema judicial español al esfuerzo del país europeo por hacer frente a las consecuencias jurídicas de la invasión rusa. En ese sentido, la semana previa el fiscal general de Ucrania también mantuvo un encuentro con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien reafirmó la posición política y jurídica de España frente al conflicto.

Según publicó el medio, Bolaños transmitió durante esa reunión el compromiso español de continuar apoyando la investigación y persecución de crímenes de guerra, así como de combatir la impunidad de los responsables. El ministro señaló: “España mantiene su compromiso con Ucrania y la defensa del derecho internacional”, y agregó que existe un interés declarado por reforzar los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países.

En una intervención pública previa, Félix Bolaños subrayó que la postura del Gobierno español frente a conflictos internacionales mantiene una misma línea de principios, mencionando que la reacción es la misma en contextos como Irán, Palestina y Ucrania. El ministro afirmó: “Nosotros estamos con los derechos humanos y con el derecho internacional”. Estas declaraciones fueron publicadas a través de la red social ‘X’, en respuesta a preguntas sobre la posición de España en relación con diferentes escenarios internacionales de conflicto.

Los encuentros, según detalló la Fiscalía, manifestaron una coincidencia en el diagnóstico de los desafíos actuales vinculados a la protección de los derechos fundamentales en contextos de guerra y destacaron la necesidad de fortalecer la estructura jurídica internacional para que las víctimas de crímenes de guerra puedan obtener justicia. En las reuniones participaron también representantes de áreas técnicas y de cooperación entre ambas fiscalías, lo que permitió analizar las demandas específicas presentadas por la delegación ucraniana y delinear posibles respuestas a corto y medio plazo.

El medio informó que la coordinación entre España y Ucrania se desarrolla en el marco del compromiso de Madrid con la defensa activa del derecho internacional y la lucha contra la impunidad. Este apoyo se traduce en la disposición a compartir experiencias, facilitar la capacitación de profesionales del ámbito judicial y reforzar los lazos institucionales necesarios para afrontar investigaciones de alta complejidad en crímenes relacionados con conflictos armados.

La Fiscalía española indicó que estos contactos bilaterales forman parte de una línea de actuación permanente, encaminada a garantizar la cooperación judicial internacional. Las autoridades subrayaron la importancia de mantener un flujo constante de información y de desarrollar protocolos que permitan la respuesta conjunta ante situaciones que afecten la seguridad jurídica europea y global.

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