Feijóo pide responsabilidad a Vox para cerrar pactos: "Fallamos a la gente en 2023 y no podemos volver a hacerlo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este lunes a la "responsabilidad" y "madurez" de Vox para cerrar pactos en Extremadura y Aragón, ya que, según ha dicho "existe la alternativa numérica y no puede fallar la alternativa política". Es más, ha advertido de que ya "fallaron" a la gente en las generales de julio de 2023 y no pueden "volver a hacerlo".

"Los españoles están dibujando la parte del cambio que le corresponde, los votos. Y los partidos nos corresponde el resto, las ideas, el programa, la política y la responsabilidad. No podemos convertir la esperanza en frustración y no podemos convertir la ilusión en orfandad", ha exclamado.

Así se ha pronunciado Feijóo en su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos-- que ha analizado los resultados en CyL. A su llegada a sede nacional el PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido recibido con una fuerte ovación de sus compañeros de partido.

Feijóo, que ha felicitado a Mañueco y al PP por su victoria tras hacer una "buena campaña", ha resaltado que el Partido Popular es el que "más ha crecido" y que el respaldo que ha obtenido es "sólido y contundente". "Gracias al pueblo de CyL por tanta generosidad y tanta confianza", ha manifestado, tras asegurar que el PSOE se ha convertido en un partido "perdedor" que no puede competir con el PP para aspirar a presidir gobiernos.

NEGOCIAR SOBRE LA BASE DEL DOCUMENTO MARCO QUE PRESENTÓ EL PP

Tras asegurar que los ciudadanos han dicho que el PP gobierne "a partir de su programa", ha afirmado que ahora "lo que toca es responsabilidad" porque ha habido una mayoría de ciudadanos que ha votado de forma muy clara" y ahora lo que toca es "entendernos". "Solo se han puesto excusas y creo que ya está bien", ha enfatizado, aludiendo al 'no' del partido de Abascal a María Guardiola.

Feijóo ha defendido negociar teniendo como base el documento marco que presentó el PP y que recoge sus principios, teniendo en cuenta que cada territorio tiene su "particularidad" y cada negociación "tendrá sus matices. "Ese es nuestro punto de partida", ha dicho.

El líder del PP ha avisado que no se puede jugar con la gobernabilidad porque no lo merecen los votantes y ha confiado en que Vox no se escude en la campaña andaluza para no llegar a un pacto en CyL. "Ya está bien, porque ya le fallamos a la gente en julio de 2023 y no podemos volver a fallar. La estabilidad no es una concesión, es una obligación con los ciudadanos. La gobernabilidad no es un favor a un partido. Es el respeto que le debemos a la mayoría", ha aseverado.

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