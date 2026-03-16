El PSOE rechaza que Martínez subiera por su distancia con el Gobierno: "Si hubiera ido mal sería sanchista"

La postura de la militancia socialista respecto a sus líderes ha sido objeto de análisis tras los recientes comicios en Castilla y León. Según informó Europa Press, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, insistió en que los liderazgos dentro del partido emanan directamente de las bases y de cada territorio, no de decisiones tomadas desde la dirección federal. Esta afirmación surge en respuesta al debate sobre el respaldo que Carlos Martínez obtuvo en las urnas, y a las interpretaciones que vinculan ese éxito a su distancia con el presidente Pedro Sánchez.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Mínguez manifestó que los buenos resultados cosechados en las elecciones por Martínez no pueden explicarse a partir de diferencias internas con la dirección nacional del PSOE ni como un reflejo de desencuentros con Pedro Sánchez. La dirigente expuso que si los resultados hubieran sido desfavorables, las narrativas serían distintas: “Si hubiera ido mal sería sanchista”, sintetizó durante una rueda de prensa celebrada en la sede del partido, en la calle Ferraz.

Europa Press detalló que Carlos Martínez no respaldó a Pedro Sánchez en los procesos internos recientes del PSOE y mantiene posiciones divergentes en asuntos relevantes como la financiación autonómica. Además, propuso que se permita gobernar a la lista más votada, una iniciativa que se diferencia de la estrategia tradicional del partido. Estos hechos han alimentado el debate sobre si su éxito electoral responde a estas diferencias. Sin embargo, la Ejecutiva Federal del PSOE busca restar peso a esta interpretación, insistiendo en la autonomía de las organizaciones regionales y el papel decisivo de la militancia en la selección de candidatos y referentes.

El medio Europa Press indicó que, para Mínguez, las diferencias en la elección de responsables políticos entre el PSOE y el Partido Popular son evidentes. Aseguró que en el PSOE la militancia elige a sus líderes, mientras que en el PP estos cambios se producen por designaciones directas. “En el PP ponen y quitan a sus líderes a dedo”, aseguró la portavoz durante su comparecencia.

Respecto a las acusaciones desde el PP por el uso del lema “No a la guerra” durante la campaña electoral, Mínguez aclaró que se trata de una convicción firme dentro del PSOE. Según consignó Europa Press, la portavoz defendió que Pedro Sánchez utilizó esta consigna en campaña porque el tema forma parte del debate público actual. Rechazó que el empleo de esta cuestión obedezca a intereses electoralistas y enfatizó que el contexto internacional no está bajo control del Gobierno. Frente a las críticas del PP que acusan al Ejecutivo de buscar rédito político con estos temas, replicó: “Ni que lo hubiéramos elegido nosotros ni que Pedro Sánchez haya levantado el teléfono para pedir que hubiera una guerra”.

La reunión de la Ejecutiva Federal, según comunicó Europa Press, incluyó un análisis detallado de los resultados electorales en Castilla y León. Dentro del balance, Mínguez defendió la solidez organizativa del PSOE y volvió a resaltar que los liderazgos responden al trabajo y a la confianza de la militancia y de los territorios, y no a posibles estrategias de distanciamiento del liderazgo nacional.

En relación con la posibilidad de que Ferraz intervenga directa o indirectamente en la selección de los candidatos, Mínguez fue tajante al negar cualquier injerencia, reforzando el carácter democrático interno del partido y desmarcándose de sistemas de imposición jerárquica. Según publicó Europa Press, la portavoz subrayó que los procesos dentro del PSOE están definidos por votaciones y toma de decisiones colectiva a nivel local y regional.

El papel del debate nacional en la contienda electoral de Castilla y León también fue materia de discusión en la conferencia de prensa. Europa Press reportó que Mínguez resaltó la importancia de abordar cuestiones de actualidad que están presentes en la agenda pública y que afectan las percepciones y preocupaciones ciudadanas, justificando así que Pedro Sánchez incluyera temas internacionales en la campaña.

Las declaraciones de la portavoz recogen el enfoque de la dirección socialista tras la votación, eludiendo el significado de posibles diferencias internas y reivindicando el liderazgo participativo de sus estructuras y la autonomía de los territorios en los procesos de selección de referentes. Las posturas de Carlos Martínez en cuestiones como la financiación autonómica o la preferencia por que gobierne la lista más votada han marcado diferencias visibles con la línea habitual del partido, pero desde Ferraz insisten en que estos matices no suponen fractura con el liderazgo federal, sino reflejo de la realidad heterogénea de la organización y su base militante.

Europa Press recogió también el argumento de Mínguez en relación a la crítica lanzada desde el PP sobre la instrumentalización de temas internacionales. Para la portavoz, acusar al Gobierno de electoralismo por tratar temas relevantes y de interés público es una forma de trivializar asuntos complejos que afectan a toda la sociedad. La dirigente terminó resaltando el funcionamiento democrático interno del PSOE frente a los procedimientos que atribuye al Partido Popular.

Estas valoraciones surgen en un momento en que los resultados electorales en Castilla y León han generado debate sobre el peso de las dinámicas internas del PSOE y la relación con el liderazgo nacional de Pedro Sánchez. Según reflejó Europa Press, la dirección socialista busca centrar la conversación en la validez del liderazgo que otorga la militancia y la capacidad de adaptación del partido a las circunstancias concretas de cada territorio.