Espana agencias

Sánchez corta la racha de caídas del PSOE con el "No a la guerra" aunque no evita una mayoría de PP y Vox

El avance socialista frena las pérdidas sufridas en anteriores comicios impulsado por la estrategia de oposición a la intervención militar en Irán, aunque los bloques conservadores mantienen ventaja tras unos ajustados resultados en Castilla y León

Guardar

En las elecciones celebradas en Castilla y León este 15 de marzo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) consiguió aumentar en dos sus escaños, un resultado con el que logra romper la serie de caídas sufridas en los comicios anteriores, de acuerdo con la información publicada por el medio original. Aunque la formación socialista logra este leve avance, la suma de los escaños de Partido Popular (PP) y Vox continúa otorgando mayoría a las fuerzas conservadoras, con resultados ajustados que mantienen la distancia respecto a la posibilidad de un gobierno socialista en la comunidad.

Tal como detalló la fuente, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, fundamentó la estrategia electoral en la oposición a la intervención militar en Irán, utilizando el eslogan "No a la guerra" como eje central de la campaña. Este mensaje, según fuentes del PSOE citadas por el medio, reactivó a un electorado que se hallaba menos movilizado en los últimos procesos electorales autonómicos, especialmente en comunidades como Extremadura y Aragón, donde el partido afrontó algunos de los peores resultados de su historia reciente.

Durante el acto final de campaña en Valladolid, Sánchez apeló al concepto de "patriotismo", relacionando la oposición a la guerra con la defensa de los intereses nacionales españoles. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero también apoyó este enfoque, recordando su negativa a la participación española en la invasión estadounidense de Irak en 2003, vinculando la coherencia histórica del PSOE en cuestiones de política exterior y uso de la fuerza. El candidato socialista a la presidencia de Castilla y León, Carlos Martínez, enfocó parte de sus intervenciones en criticar la situación de los servicios públicos, en particular la sanidad, buscando así conectar con las preocupaciones cotidianas de los electores de la comunidad.

Según publicó el medio de referencia, los datos internos del PSOE mostraban que existían cuatro escaños cuyo destino era incierto durante los últimos días de campaña, situando al partido en una horquilla entre los 26 y los 30 representantes. Finalmente, los escaños en disputa favorecieron al PSOE, que ganó posiciones en Soria, Valladolid y Segovia, aunque perdió un escaño en Burgos. De acuerdo al medio, el PSOE subió cerca de un punto porcentual y rozó el 31 % de los votos respecto a las elecciones autonómicas de 2022.

El entorno político de Castilla y León experimentó también cambios con el descenso de la izquierda alternativa: ninguna de las candidaturas situadas a la izquierda del PSOE, como Podemos, Izquierda Unida o Sumar, logró obtener representación. Según informó la fuente, esto se debió a la desaparición de Podemos de las Cortes autonómicas al no poder revalidar su escaño y a que la candidatura conjunta de Izquierda Unida y Sumar no alcanzó el umbral mínimo del 3 % de votos necesarios para acceder al reparto de escaños, circunstancia que permitió al PSOE absorber parte de ese voto.

En el bloque conservador, el PP encabezado por Alfonso Fernández Mañueco también incrementó el respaldo electoral, obteniendo dos escaños adicionales gracias a un crecimiento de más de cuatro puntos porcentuales en el voto respecto a la cita electoral previa. Según los datos proporcionados por el medio original, la diferencia entre el PP y el PSOE tras las elecciones de 2022 era de poco más de un punto porcentual, mientras que en estos comicios la brecha se amplió hasta alcanzar casi cinco puntos. Esta situación consolida la posición del PP como la fuerza más votada en la comunidad.

Vox, por su parte, avanzó en escaños pero sin llegar al objetivo que pronosticaban sus expectativas de campaña. Al inicio del escrutinio, los socialistas consideraban probable que Vox lograse superar el 20 % de los votos; finalmente, el resultado alcanzó el 18,9 % y un total de 14 escaños, uno más que en los comicios anteriores. El resultado, según analizó el medio, supuso un crecimiento limitado para la formación de Santiago Abascal.

El avance conseguido por el PSOE permitió cortar la tendencia a la baja experimentada en recientes elecciones autonómicas, aunque todavía deja al partido lejos de poder disputar el gobierno en Castilla y León. Según reportó la fuente, la dirección socialista en Ferraz expresaba satisfacción con los resultados obtenidos y valoraba positivamente el cambio de tendencia. Este giro otorgó confianza a la militancia y a los votantes socialistas, especialmente de cara a los siguientes retos electorales.

Desde la dirección nacional del PSOE, según consignó el medio, se evitó sacar conclusiones extrapolables a nivel estatal. Se argumentó que cada comunidad autónoma cuenta con dinámicas electorales propias, si bien se destacó la importancia de este resultado para modificar la percepción de caída ininterrumpida del partido a escala nacional, en un contexto donde las siguientes citas con las urnas ya están en el horizonte político. Las próximas elecciones previstas se celebrarán en Andalucía en junio, mientras que las generales se mantendrían para el cierre de la legislatura en 2027, de acuerdo a lo reiterado por el Gobierno.

El medio detalló, además, que tanto en el PSOE como en el PP se observaron síntomas de movilización de los respectivos electorados durante la campaña. El eje del "No a la guerra" y la vinculación con la política exterior impulsaron el voto socialista, mientras la gestión autonómica y el crecimiento en apoyos consolidaron el liderazgo del PP en la comunidad. El descenso de las fuerzas a la izquierda del PSOE y el ligero repunte de Vox compusieron el panorama de un parlamento autonómico que continúa dominado por los bloques conservadores, a pesar del freno en la pérdida de votos del socialismo regional.

Temas Relacionados

Elecciones Castilla y LeónPSOEPedro SánchezAlfonso Fernández MañuecoJosé Luis Rodríguez ZapateroSantiago AbascalValladolidEspañaPartidos políticosSanidad públicaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Feijóo suma otra victoria del PP y logra contener a Vox, aunque no asesta un golpe a Sánchez, que aguanta en CyL

Feijóo suma otra victoria del

Abascal garantiza acuerdos con el PP en Extremadura, Aragón y CyL pero insiste en "medidas" y no en "sillones"

Santiago Abascal adelanta que Vox y el PP formalizarán alianzas en tres comunidades, subrayando que las negociaciones girarán en torno a acciones específicas y no incluyen solicitar cargos, mientras advierte que serán inflexibles en la defensa del interés ciudadano

Abascal garantiza acuerdos con el

Sumar proclama que las elecciones en CyL reflejan que el camino para la izquierda son las candidaturas de unidad

Fuentes del movimiento han destacado la necesidad de acuerdos más amplios y diversos tras los comicios, asegurando que la ciudadanía exige consensos y subrayando su compromiso de apostar por una fuerza más inclusiva y plural en el futuro

Sumar proclama que las elecciones

Maíllo admite que el resultado de IU y la izquierda no era el esperado y "obliga a una reflexión"

La ausencia de representantes de izquierda alternativa en el parlamento de Castilla y León, tras unos comicios desfavorables, impulsa una autocrítica profunda, donde se destaca la necesidad de redoblar esfuerzos territoriales para defender derechos sociales y servicios públicos

Maíllo admite que el resultado

Rufián señala la ausencia de escaños "a la izquierda del PSOE": "No hacer algo es pura negligencia"

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, criticó la falta de grupos progresistas en el parlamento de Castilla y León, advirtiendo que la inacción ante esta situación supone “pura negligencia” y subrayando la urgencia de buscar nuevas alianzas a la izquierda

Rufián señala la ausencia de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Resultados de las elecciones de

Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026, en directo: El PP gana y suma dos escaños, pero el PSOE resiste y obtiene otros dos, mientras se desinfla el auge de Vox

El PP mantiene su hegemonía en Castilla y León, pero gobernará si Vox quiere, mientras el perfil municipal impulsa a un PSOE que se queda sin aliados a su izquierda

UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila suman 5 procuradores en las Cortes de Castilla y León pero no alcanzan la relevancia esperada: “Los acuerdos se toman en Madrid en todos los sentidos”

El PSOE respira aliviado con un “buen resultado”, aleja el fantasma del descalabro y gana dos escaños, pero no consigue el sorpasso en Castilla y León: “Somos el futuro”

La izquierda se presenta dividida y desaparece en conjunto tras no conseguir ningún escaño en las Cortes de Castilla y León: “Nefasto resultado”

ECONOMÍA

Una panadería alemana prohíbe el

Una panadería alemana prohíbe el acceso a los grupos de jóvenes: solo pueden comprar de uno en uno y deben abandonar el local “de inmediato”

Carmen Cerdán, experta en RRHH: “Que cada trabajador sepa a partir de junio cuánto ganan sus compañeros supondrá un gran cambio cultural en las empresas”

El dinero giró el timón

Huevos, tomates, pepinos, judías verdes, guisantes, frutas tropicales y café: los productos que han disparado sus precios en el último año

Los pasteleros hacen el agosto en Semana Santa: el precio del cacao y del azúcar se desploma, pero las torrijas y los huevos de Pascua cuestan más

DEPORTES

Laporta arrasa en las elecciones

Laporta arrasa en las elecciones y vuelve a ser presidente del Barcelona con más del 66% de los votos

Mbappé y Carreras estarán en el partido de vuelta de Champions ante el Manchester City

MotoGP aplaza el GP de Qatar por el conflicto en Oriente Medio y Portugal y Valencia cambian de fecha

Las palabras de Fernando Alonso tras abandonar la carrera durante el primer Gran Premio de la temporada: “Me costaba sentir las manos y los pies”

Alcaraz dice adiós a su racha de victorias tras caer en semifinales de Indian Wells ante Medvedev