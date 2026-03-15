Sánchez corta la racha de caídas del PSOE con el "No a la guerra" aunque no evita una mayoría de PP y Vox

En las elecciones celebradas en Castilla y León este 15 de marzo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) consiguió aumentar en dos sus escaños, un resultado con el que logra romper la serie de caídas sufridas en los comicios anteriores, de acuerdo con la información publicada por el medio original. Aunque la formación socialista logra este leve avance, la suma de los escaños de Partido Popular (PP) y Vox continúa otorgando mayoría a las fuerzas conservadoras, con resultados ajustados que mantienen la distancia respecto a la posibilidad de un gobierno socialista en la comunidad.

Tal como detalló la fuente, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, fundamentó la estrategia electoral en la oposición a la intervención militar en Irán, utilizando el eslogan "No a la guerra" como eje central de la campaña. Este mensaje, según fuentes del PSOE citadas por el medio, reactivó a un electorado que se hallaba menos movilizado en los últimos procesos electorales autonómicos, especialmente en comunidades como Extremadura y Aragón, donde el partido afrontó algunos de los peores resultados de su historia reciente.

Durante el acto final de campaña en Valladolid, Sánchez apeló al concepto de "patriotismo", relacionando la oposición a la guerra con la defensa de los intereses nacionales españoles. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero también apoyó este enfoque, recordando su negativa a la participación española en la invasión estadounidense de Irak en 2003, vinculando la coherencia histórica del PSOE en cuestiones de política exterior y uso de la fuerza. El candidato socialista a la presidencia de Castilla y León, Carlos Martínez, enfocó parte de sus intervenciones en criticar la situación de los servicios públicos, en particular la sanidad, buscando así conectar con las preocupaciones cotidianas de los electores de la comunidad.

Según publicó el medio de referencia, los datos internos del PSOE mostraban que existían cuatro escaños cuyo destino era incierto durante los últimos días de campaña, situando al partido en una horquilla entre los 26 y los 30 representantes. Finalmente, los escaños en disputa favorecieron al PSOE, que ganó posiciones en Soria, Valladolid y Segovia, aunque perdió un escaño en Burgos. De acuerdo al medio, el PSOE subió cerca de un punto porcentual y rozó el 31 % de los votos respecto a las elecciones autonómicas de 2022.

El entorno político de Castilla y León experimentó también cambios con el descenso de la izquierda alternativa: ninguna de las candidaturas situadas a la izquierda del PSOE, como Podemos, Izquierda Unida o Sumar, logró obtener representación. Según informó la fuente, esto se debió a la desaparición de Podemos de las Cortes autonómicas al no poder revalidar su escaño y a que la candidatura conjunta de Izquierda Unida y Sumar no alcanzó el umbral mínimo del 3 % de votos necesarios para acceder al reparto de escaños, circunstancia que permitió al PSOE absorber parte de ese voto.

En el bloque conservador, el PP encabezado por Alfonso Fernández Mañueco también incrementó el respaldo electoral, obteniendo dos escaños adicionales gracias a un crecimiento de más de cuatro puntos porcentuales en el voto respecto a la cita electoral previa. Según los datos proporcionados por el medio original, la diferencia entre el PP y el PSOE tras las elecciones de 2022 era de poco más de un punto porcentual, mientras que en estos comicios la brecha se amplió hasta alcanzar casi cinco puntos. Esta situación consolida la posición del PP como la fuerza más votada en la comunidad.

Vox, por su parte, avanzó en escaños pero sin llegar al objetivo que pronosticaban sus expectativas de campaña. Al inicio del escrutinio, los socialistas consideraban probable que Vox lograse superar el 20 % de los votos; finalmente, el resultado alcanzó el 18,9 % y un total de 14 escaños, uno más que en los comicios anteriores. El resultado, según analizó el medio, supuso un crecimiento limitado para la formación de Santiago Abascal.

El avance conseguido por el PSOE permitió cortar la tendencia a la baja experimentada en recientes elecciones autonómicas, aunque todavía deja al partido lejos de poder disputar el gobierno en Castilla y León. Según reportó la fuente, la dirección socialista en Ferraz expresaba satisfacción con los resultados obtenidos y valoraba positivamente el cambio de tendencia. Este giro otorgó confianza a la militancia y a los votantes socialistas, especialmente de cara a los siguientes retos electorales.

Desde la dirección nacional del PSOE, según consignó el medio, se evitó sacar conclusiones extrapolables a nivel estatal. Se argumentó que cada comunidad autónoma cuenta con dinámicas electorales propias, si bien se destacó la importancia de este resultado para modificar la percepción de caída ininterrumpida del partido a escala nacional, en un contexto donde las siguientes citas con las urnas ya están en el horizonte político. Las próximas elecciones previstas se celebrarán en Andalucía en junio, mientras que las generales se mantendrían para el cierre de la legislatura en 2027, de acuerdo a lo reiterado por el Gobierno.

El medio detalló, además, que tanto en el PSOE como en el PP se observaron síntomas de movilización de los respectivos electorados durante la campaña. El eje del "No a la guerra" y la vinculación con la política exterior impulsaron el voto socialista, mientras la gestión autonómica y el crecimiento en apoyos consolidaron el liderazgo del PP en la comunidad. El descenso de las fuerzas a la izquierda del PSOE y el ligero repunte de Vox compusieron el panorama de un parlamento autonómico que continúa dominado por los bloques conservadores, a pesar del freno en la pérdida de votos del socialismo regional.